Голуби, кошки и дельфины: что известно о животных-шпионах холодной войны – данные ЦРУ
ЦРУ рассекретило ряд документов, касающихся использования животных во время холодной войны с Советским Союзом для шпионажа. Наиболее эффективными в работе оказались голуби.
К телам этих птиц американцы прикрепляли камеры весом 35 граммов, настроенные на автоматическое фотографирование. Фактически половина из 140 фотографий получалась хорошего качества. То есть, даже лучше, чем снимки тогдашних спутников. С материалами ознакомился корреспондент BBC.
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Так, в документе от 1976 года говорится о том, что голубей-шпионов планировали использовать для сбора данных с верфи в Ленинграде. Именно там в свое время строили передовые советские подводные лодки. Справились ли птицы с этой задачей – пока неизвестно: свежие документы до сих пор остаются засекреченными.
Кроме голубей, в шпионской работе неплохо зарекомендовали себя и вороны. Их работники ЦРУ научили вставлять и извлекать небольшие предметы из подоконника. Этот способ даже использовали во время реальной миссии: птица успешно прицепила устройство для прослушивания. Однако в итоге агенты не смогли получить из него никаких данных.
Работники ЦРУ использовали для шпионки и дельфинов. Так, они пробовали установить на телах этих животных специальные датчики для обнаружения советских подводных лодок, а также следов радиоактивного или биологического оружия.
Во время опытов над собаками спецслужбы использовали электрические имплантаты — таким образом они пытались управлять животными дистанционно. Также спецслужбы вживляли в тело котов шпионское устройство, эту программу называли "акустический котенок".
В общем в ЦРУ верили: животные имеют уникальные способности для проведения секретных операций. Программу для их изучения и тренировки в спецслужбе запустили в 60-х годах прошлого века, а в 70-х она получила название Tacana. В течение этого периода ЦРУ потратило на программу 600 тысяч долларов.
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