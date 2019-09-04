Селфи с дикими животными вредят им и вызывают стресс

Ученые из Новой Зеландии выяснили, что селфи с дикими животными вредят им и могут вызвать физический и эмоциональный стресс.

Ущерб от селфи с животными ученые обсуждали во время Международной конференции пингвинов в Новой Зеландии, передает The Guardian.

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Профессор Филипп Седдон считает, что из-за селфи у животных может быть пауза в питании и снижение уровня рождаемости.

По его словам, проблема селфи заключается в том, что изображения появляются без контекста.

Даже если в описании под фото призывают защищать различные виды животных, это содержание теряется. Люди видят лишь то, что кто-то обнимает пингвина, и хотят сделать так же,

– пояснил профессор.

В общем с 2014 года количество селфи с животными увеличилось на 292%.



Селфи с животными очень популярны / Фото: The Guardian

Ученые назвали 40% таких селфи вредными, потому что на них обнимают или держат животное. Лучшими селфи с животными ученые называют фото, где нет контакта между животным и человеком, и животное при этом не держат в неволе.

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