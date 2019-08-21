В Китае удалось успешно клонировать котенка: милые фото и видео

Китайская компания Sinogene Biotechnology Company запустила услугу по клонированию домашних животных. Британский короткошерстый котенок стал первым успешно клонированным в стране.

Ученые начали эксперимент по клонированию кошек в августе 2018 года, сообщает Global Times.

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21 июля, через 66 дней после того, как клонированный эмбрион передали суррогатной матери на свет появился котенок Garlic. С английского его прозвище переводится как "чеснок".

Первые дни из жизни клонированного котенка: смотрите видео

Предыдущий домашний любимец хозяина Хуана Ю умер от болезни. "Я решил клонировать его, ведь он был особенным и абсолютно незабываемым", – пояснил мужчина.

Главный научный сотрудник Sinogene Biotechnology Company Лай Лянсюе рассказал, что Garlic и "кот-оригинал" выглядят идентично, однако характеры и темпераменты у них разные. Он также отметил, что ожидаемая продолжительность жизни клонированного кота – такая же, как и у всех животных его вида.



Взрослый "кот-оригинал" (слева) и клонированный котенок (справа)

Кроме этого, компания рассматривает возможность использования искусственного интеллекта, чтобы сохранить клонированным животным воспоминания и черты характера. В Sinogene Biotechnology Company также размышляют о клонировании тех видов животных, которые на грани исчезновения. Но, по словам Лай Лянсюе, это требует межвидового клонирования. Пока такой эксперимент не удавался никому.

Отметим, что несколько человек уже забронировали услугу клонирования в случае смерти своих любимцев. Это обойдется им в 35,4 тысячи долларов.



Garlic является первым котенком, успешно клонированным в Китае

Несмотря на то, что такая технология является достаточно популярной среди владельцев кошек, она до сих пор является противоречивой среди ученых. Некоторые из них считают, что она несет угрозу правам животных. Другие же опасаются, что когда клонирование будут применять и к людям, а это может повлечь этические проблемы.