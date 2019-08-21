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      У Китаї вдалося успішно клонувати кошеня: милі фото та відео

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      Клоноване кошеня
      Клоноване кошеня / globaltimes.cn

      Китайська компанія Sinogene Biotechnology Company запустила послугу з клонування домашніх тварин. Британське короткошерсте кошеня стало першим успішно клонованим у країні.

      Науковці розпочали експеримент з клонування кішок в серпні 2018 року, повідомляє Global Times.

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      21 липня 2019 року, через 66 днів після того, як клонований ембріон передали сурогатній матері, на світ з'явилося кошеня Garlic. З англійської його прізвисько перекладається як "часник".

      Перші дні з життя клонованого кошеняти: дивіться відео


      Попередній домашній улюбленець господаря Хуана Ю помер від хвороби. "Я вирішив клонувати його, адже він був особливим й абсолютно незабутнім", – пояснив чоловік.

      Головний науковий співробітник Sinogene Biotechnology Company Лай Лянсюе розповів, що Garlic та "кіт-оригінал" виглядають ідентично, проте характери та темпераменти у них різні. Він також зазначив, що очікувана тривалість життя клонованого кота – така ж, як і у всіх тварин його виду.

      Клоноване кошеня в Китаї
      Дорослий "кіт-оригінал" (зліва) та клоноване кошеня (справа)

      Крім цього, компанія розглядає можливість використання штучного інтелекту, аби зберегти клонованим тваринам спогади та риси характеру.

      У Sinogene Biotechnology Company також роздумують про клонування тих видів тварин, які на межі зникнення. Та, за словами Лай Лянсюе, це вимагає міжвидового клонування. Поки такий експеримент не вдавався нікому.

      Зазначимо, що декілька осіб вже забронювали послугу клонування на випадок смерті своїх улюбленців. Це обійдеться їм приблизно у 35,4 тисячі доларів.


      Garlic є першим кошеням, успішно клонованим у Китаї

      Та попри те, що така технологія є досить популярною серед власників котів, вона досі є суперечливо серед науковців. Деякі з них вважають, що вона несе загрозу правам тварин. Інші ж хвилюються, що колись клонування застосовуватимуть і до людей, а це може спричинити, зокрема, етичні проблеми.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Світ тварин Китай Наука
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