У британского премьера появился щенок: трогательные фото

В резиденцию британского премьера Бориса Джонсона привезли нового обитателя. Отныне щенок будет жить там вместе с котом Ларри.

Щенок породы Джек Рассел прибыл на Даунинг-стрит в красной собачьей переноске, пишет Mirror.

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Его сразу же разместили в квартире Бориса Джонсона. Британский премьер еще не придумал имени для нового домашнего любимца.



У Бориса Джонсона появился щенок / Фото: Mirror

Несколько недель назад 15-недельный щенок едва не погиб после того, как его покинул фермер из Южного Уэльса. Собачку спасла волонтерская благотворительная организация. Впоследствии Джек Рассел понравился британскому премьеру и его партнерше Керри Саймондс.

Кстати, щенка специально готовили к сожительству с котом на Даунинг-стрит, поскольку сотрудники опасались конфликта между животными.



Новый друг Бориса Джонсона / Фото: Mirror