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      У британского премьера появился щенок: трогательные фото

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      У Бориса Джонсона появился щенок
      У Бориса Джонсона появился щенок / mirror.co.uk

      В резиденцию британского премьера Бориса Джонсона привезли нового обитателя. Отныне щенок будет жить там вместе с котом Ларри.

      Щенок породы Джек Рассел прибыл на Даунинг-стрит в красной собачьей переноске, пишет Mirror.

      Интересно: Из-под завалов дома в Дрогобыче спасатели вытащили кота

      Его сразу же разместили в квартире Бориса Джонсона. Британский премьер еще не придумал имени для нового домашнего любимца.

      велика британія борис джонсон песик
      У Бориса Джонсона появился щенок / Фото: Mirror

      Несколько недель назад 15-недельный щенок едва не погиб после того, как его покинул фермер из Южного Уэльса. Собачку спасла волонтерская благотворительная организация. Впоследствии Джек Рассел понравился британскому премьеру и его партнерше Керри Саймондс.

      Кстати, щенка специально готовили к сожительству с котом на Даунинг-стрит, поскольку сотрудники опасались конфликта между животными.

      велика британія борис джонсон песик
      Новый друг Бориса Джонсона / Фото: Mirror

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости Великобритания Мир животных
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