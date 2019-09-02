У британського прем'єра з'явився песик: зворушливі фото

У резиденцію британського прем’єра Бориса Джонсона привезли нового мешканця. Відтепер цуценя житиме там разом з котом Ларрі.

Цуценя породи Джек Рассел прибуло на Даунінг-стріт у червоній собачій переносці, пише Mirror.

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Його одразу ж розмістили у квартирі Бориса Джонсона. Британський прем'єр ще не вигадав імені для нового домашнього улюбленця.



У Бориса Джонсона з'явився песик/ Фото: Mirror

Кілька тижнів тому 15-тижневе цуценя ледь не загинуло після того, як його покинув фермер з Південного Уельсу. Песика врятувала волонтерська благодійна організація. Згодом Джек Рассел припав до душі британському прем'єру і його партнерці Керрі Саймондс.

До речі, цуценя спеціально готували до співжиття з котом на Даунінг-стріт, оскільки співробітники побоювалися конфлікту між тваринами.



Новий друг Бориса Джонсона/ Фото: Mirror