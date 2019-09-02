18:24
2 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм
      Вєсті Кремля
      20:00, 31 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:42, 31 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      У британського прем'єра з'явився песик: зворушливі фото

      798 Читать новость на русском
      У Бориса Джонсона з'явився песик
      У Бориса Джонсона з'явився песик / mirror.co.uk

      У резиденцію британського прем’єра Бориса Джонсона привезли нового мешканця. Відтепер цуценя житиме там разом з котом Ларрі.

      Цуценя породи Джек Рассел прибуло на Даунінг-стріт у червоній собачій переносці, пише Mirror.

      Цікаво: З-під завалів будинку у Дрогобичі рятувальники витягнули кота

      Його одразу ж розмістили у квартирі Бориса Джонсона. Британський прем'єр ще не вигадав імені для нового домашнього улюбленця.

      велика британія борис джонсон песик
      У Бориса Джонсона з'явився песик/ Фото: Mirror

      Кілька тижнів тому 15-тижневе цуценя ледь не загинуло після того, як його покинув фермер з Південного Уельсу. Песика врятувала волонтерська благодійна організація. Згодом Джек Рассел припав до душі британському прем'єру і його партнерці Керрі Саймондс.

      До речі, цуценя спеціально готували до співжиття з котом на Даунінг-стріт, оскільки співробітники побоювалися конфлікту між тваринами.

      велика британія борис джонсон песик
      Новий друг Бориса Джонсона/ Фото: Mirror

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      184958
      Теги: Світ тварин Великобританія Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський vs Медведчук: як зупинити вплив кума Путіна на інформпростір України
      сьогодні , 18:00 Зеленський vs Медведчук: як зупинити вплив кума Путіна на інформпростір України
      Інна Жолобович 411
      Хто з депутатів нової Верховної Ради перебуває під слідством: справи, які призупинив Луценко
      сьогодні , 17:30 Хто з депутатів нової Верховної Ради перебуває під слідством: справи, які призупинив Луценко
      Віталій Шабунін 603
      Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві
      сьогодні , 17:00 Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві
      1337
      Российско-белорусские отношения под вопросом, или Чего Путин долго не простит Лукашенко
      сьогодні , 17:00 Российско-белорусские отношения под вопросом, или Чего Путин долго не простит Лукашенко
      Блог Медіа 2636
      Ціни на квартири у новобудовах Києва у серпні нечувано знизились
      сьогодні , 16:01 Ціни на квартири у новобудовах Києва у серпні нечувано знизились
      1370
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук