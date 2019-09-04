Селфі з дикими тваринами шкодять їм та спричиняють стрес

Науковці з Нової Зеландії з’ясували, що селфі з дикими тваринами шкодять їм та можуть спричинити фізичний та емоційний стрес.

Шкоду від селфі з тваринами науковці обговорювали під час Міжнародної конференції пінгвінів у Новій Зеландії, передає The Guardian.

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Професор Філіп Седдон вважає, що через селфі у тварин може бути пауза в харчуванні та зниження рівня народжуваності.

За його словами, проблема селфі полягає в тому, що зображення з'являються без контексту.

Навіть якщо в описі під фото закликають захищати різні види тварин, цей зміст втрачається. Люди бачать лише те, що хтось обіймає пінгвіна, і хочуть зробити так само,

– пояснив професор.

Загалом з 2014 року кількість селфі з тваринами збільшилась на 292%.



Селфі з тваринами дуже популярні/ Фото: The Guardian

Вчені назвали 40% таких селфі шкідливими, бо на них обіймають чи тримають тварину. Кращими селфі з тваринами науковці називають фото, де немає контакту між твариною та людиною, і тварину при цьому не тримають в неволі.

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