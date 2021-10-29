У Броварах пенсіонерка загинула під колесами двох авто: фото з місця трагедії

У місті Бровари на Київщині трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Ввечері 28 жовтня там загинула 81-річна жінка.

За даними правоохоронців, життя пенсіонерки обірвалося приблизно о 18:00 на вулиці Степана Бандери. Вона вирішила перейти дорогу в невстановленому місці.

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Трагедія сталася на вулиці Степана Бандери ввечері / Фото поліції Київської області

Один збив, інший переїхав

Порушивши правила дорожнього руху, жінка потрапила під колеса Peugeot. Від удару потерпіла впала на землю, і на неї наїхав Nissan. Отримані травми виявилися надважкими, тому жінка померла на місці автопригоди.

Загибель людини розслідуватиме поліція. Наразі вона з'ясовує усі обставини летального інциденту.



Жінку спершу збив легковик, а потім переїхало ще одне авто / Фото поліції Київської області

Загибель дитини у моторошній автотрощі

На трасі Київ – Одеса біля села Гребінки в аварії загинула 6-річна дівчинка. Її батько не впорався із керуванням легковика Lanos та в'їхав у вантажівку MAN, котра рухалася сусідньою смугою. За життя дитини кілька днів боролися в реанімації, але врятувати не змогли.

Текст публікації поліції Київської області:

Поліцейські Броварщини встановлюють обставини ДТП, у якій загинула літня жінка

Сьогодні близько 18-ї години на вулиці Степана Бандери у Броварах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot збив пенсіонерку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Від удару потерпіла впала на землю, а інший водій, керуючи легковиком Nissan, здійснив наїзд на неї. Від отриманих травм 81-річна броварчанка загинула на місці події.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини автопригоди та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію.