За даними правоохоронців, життя пенсіонерки обірвалося приблизно о 18:00 на вулиці Степана Бандери. Вона вирішила перейти дорогу в невстановленому місці.
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Трагедія сталася на вулиці Степана Бандери ввечері / Фото поліції Київської області
Один збив, інший переїхав
Порушивши правила дорожнього руху, жінка потрапила під колеса Peugeot. Від удару потерпіла впала на землю, і на неї наїхав Nissan. Отримані травми виявилися надважкими, тому жінка померла на місці автопригоди.
Жінку спершу збив легковик, а потім переїхало ще одне авто / Фото поліції Київської області
Загибель дитини у моторошній автотрощі
На трасі Київ – Одеса біля села Гребінки в аварії загинула 6-річна дівчинка. Її батько не впорався із керуванням легковика Lanos та в'їхав у вантажівку MAN, котра рухалася сусідньою смугою. За життя дитини кілька днів боролися в реанімації, але врятувати не змогли.
Текст публікації поліції Київської області:
Поліцейські Броварщини встановлюють обставини ДТП, у якій загинула літня жінка
Сьогодні близько 18-ї години на вулиці Степана Бандери у Броварах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot збив пенсіонерку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Від удару потерпіла впала на землю, а інший водій, керуючи легковиком Nissan, здійснив наїзд на неї. Від отриманих травм 81-річна броварчанка загинула на місці події.
Наразі поліцейські з’ясовують обставини автопригоди та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію.