У Броварах під Києвом чоловіки посварилися через місце у таксі та влаштували стрілянину

Незвичайний конфлікт, який закінчився бійкою із застосуванням зброї, стався у Броварах на Київщині між двома чоловіками. Обоє учасників інциденту хотіли поїхати на таксі, однак не могли поділити автівку.

Про розбірки між чоловіками поліцейські дізналися від очевидців інциденту. Заявники розповіли, що невідомий поцілив у груди 32-річному чоловіку та поїхав у невідомому напрямку.

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Вже через кілька годин після події правоохоронці затримали зловмисника.

Після стрілянини таксист спокійно повіз пасажира



Травматичний пістолет, з якого стріляв чоловік, вилучили / Фото поліції Київщини

Як з'ясували слідчі, чоловіки 47 та 32 років одночасно викликали таксі, а коли водій під'їхав, не змогли визначитися, хто з ним поїде.

Словесний конфлікт між чоловіками швидко переріс у бійку. Під час неї старший з чоловіків дістав травматичний пістолет та вистрелив у повітря. Згодом він нібито випадково поцілив опоненту у груди.

Після цього зловмисник спокійно сів до машини, а таксист повіз його додому.

Медики надали потерпілому допомогу на місці інциденту. Від госпіталізації він відмовився.

Зловмисником виявився мешканець Броварів. У його квартирі вилучили травматичний пістолет та набої.

Інцидент правоохоронці кваліфікували як умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Якщо провину фігуранта доведуть в суді, йому загрожує до 850 гривень штрафу або до 200 годин громадських робіт. Також зловмисника можуть засудити до 1 року виправних робіт.

Досудове розслідування події продовжується.