О разборки между мужчинами полицейские узнали от очевидцев инцидента. Заявители рассказали, что неизвестный попал в грудь 32-летнему мужчине и уехал в неизвестном направлении.

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Уже через несколько часов после происшествия правоохранители задержали злоумышленника.

После стрельбы таксист спокойно повез пассажира

Травматический пистолет, из которого стрелял мужчина, изъяли / Фото полиции Киевщины

Как выяснили следователи, мужчины 47 и 32 лет одновременно вызвали такси, а когда водитель подъехал, не смогли определиться, кто с ним поедет.

Словесный конфликт между мужчинами быстро перерос в драку. Во время нее старший из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Впоследствии он якобы случайно попал оппоненту в грудь.

После этого злоумышленник спокойно сел в машину, а таксист повез его домой.

Медики оказали пострадавшему помощь на месте инцидента. От госпитализации он отказался.

Злоумышленником оказался житель Броваров. В его квартире изъяли травматический пистолет и патроны.

Инцидент правоохранители квалифицировали как умышленное нанесение легких телесных повреждений. Если вину фигуранта докажут в суде, ему грозит до 850 гривен штрафа или до 200 часов общественных работ. Также злоумышленника могут приговорить к 1 году исправительных работ.

Досудебное расследование происшествия продолжается.