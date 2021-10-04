Про розбірки між чоловіками поліцейські дізналися від очевидців інциденту. Заявники розповіли, що невідомий поцілив у груди 32-річному чоловіку та поїхав у невідомому напрямку.

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Вже через кілька годин після події правоохоронці затримали зловмисника.

Після стрілянини таксист спокійно повіз пасажира



Травматичний пістолет, з якого стріляв чоловік, вилучили / Фото поліції Київщини

Як з'ясували слідчі, чоловіки 47 та 32 років одночасно викликали таксі, а коли водій під'їхав, не змогли визначитися, хто з ним поїде.

Словесний конфлікт між чоловіками швидко переріс у бійку. Під час неї старший з чоловіків дістав травматичний пістолет та вистрелив у повітря. Згодом він нібито випадково поцілив опоненту у груди.

Після цього зловмисник спокійно сів до машини, а таксист повіз його додому.

Медики надали потерпілому допомогу на місці інциденту. Від госпіталізації він відмовився.

Зловмисником виявився мешканець Броварів. У його квартирі вилучили травматичний пістолет та набої.

Інцидент правоохоронці кваліфікували як умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Якщо провину фігуранта доведуть в суді, йому загрожує до 850 гривень штрафу або до 200 годин громадських робіт. Також зловмисника можуть засудити до 1 року виправних робіт.

Досудове розслідування події продовжується.