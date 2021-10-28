У Броварах ветерани АТО штурмували міськраду: трощили двері й боролися з поліцією

У місті Бровари ветерани російсько-української війни влаштували справжній штурм міськради. Чоловіки порозбивали скло у дверях і намагалися потрапити у приміщення під час сесії. Протистояння між ними, поліцією та охоронцями установи відбулося 28 жовтня.

Мітингарі нібито намагалися заблокувати голосування депутатів через земельне питання. На місце викликали поліцію.

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"Революція" через дерибан ділянок

Учасників бойових дій занепокоїло, що під час засідання їх нібито можуть позбавити вже виділених ділянок. Це буцімто робиться для того, аби передати землю наближеним до місцевої влади особам.

Присоромити депутатів прийшли і селяни

Як повідомили на фейсбуці "Трибуна – Бровари", окрім ветеранів, під стіни міськради Броварів вийшли і жителі села Княжичі. Людей обурило, що місцеві обранці планують скасувати генеральний план населеного пункту 2020 року. Ця частина протестувальників поводилася мирно, але вигукувала "Ганьба!" та "Землю селянам!".

У Броварах люди вийшли на протест під міськрадою через землю / Фото з фейсбуку "Трибуна – Бровари", скриншоти відео

Ветерани штурмували міськраду в Броварах: відео

У Броварах люди вийшли на мітинг під міськраду: відео

У міськраді Броварів спалахнув скандал через скасування генплану Княжичів: відео