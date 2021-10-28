Митингующие якобы пытались заблокировать голосование депутатов из-за земельного вопроса. На место вызвали полицию.

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"Революция" из-за дерибана участков

Участников боевых действий обеспокоило, что во время заседания их якобы могут лишить уже выделенных участков. Это якобы делается для того, чтобы передать землю приближенным к местной власти лицам.

Пристыдить депутатов пришли и крестьяне

Как сообщили на фейсбуке "Трибуна – Бровары", кроме ветеранов, под стены горсовета Броваров вышли и жители села Княжичи. Людей возмутило, что местные избранники планируют отменить генеральный план населенного пункта 2020 года. Эта часть протестующих вела себя мирно, но кричала "Позор!" и "Землю крестьянам!".

В Броварах люди вышли на протест под горсоветом из-за земли / Фото из фейсбука "Трибуна – Бровары", скриншоты видео

Ветераны штурмовали горсовет в Броварах: видео

В Броварах люди вышли на митинг под горсовет: видео

В горсовете Броваров вспыхнул скандал из-за отмены генплана Княжичей: видео