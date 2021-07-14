Протестувальники прибули з різних регіонів України й зібралися біля Верховної Ради зранку 14 липня. Між ними та поліцейськими відбулися сутички.

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Учасники акції хотіли, аби до них вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков. Цього не сталося, тож вони прорвали металевий паркан й прорвалися до Ради.

На відео видно, як одного з правоохоронців потягнули в натовп. Поліція діалогу створила коридор й намагається не впускати мітингувальників в будівлю парламенту.

Протест силовиків-ветеранів під парламентом: дивіться відео 24 каналу



За інформацією Інтерфакс-України, ветерани силових структур мають намір пікетувати не лише біля парламенту, але й під будівлями Кабміну та Офісу Президента.

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