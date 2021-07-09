Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зараз різниця між новими пенсіями для військових та старими чимала.

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Він заявив, що питання індексації пенсій для військових не врахували під час розгляду закону про індексацію грошових доходів населення.

Через це сьогодні новопризначені пенсії та пенсії, призначені до 2018 року, відрізняються майже вдвічі. І уряд планує виправити цю ситуацію,

– написав Шмигаль.

Зокрема, передбачається з 1 липня:

встановити щомісячну доплату в сумі 2 000 гривень для майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів,

для майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів, встановити мінімальну пенсійну виплату на рівні 3 854 гривні.

Також передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Відтак понад 40 тисяч людей отримають підвищення майже у 700 гривень

Цікаво! Згідно з даними Пенсійного фонду України за лютий, колишні судді отримують 67,9 тисячі гривень пенсії на місяць. Це у 12 разів більше, ніж у військовослужбовців.