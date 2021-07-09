Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Сейчас разница между новыми пенсиями для военных и старыми немалая.

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Он заявил, что вопрос индексации пенсий для военных не учли при рассмотрении закона об индексации денежных доходов населения.

Из-за этого сегодня новые пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. И правительство планирует исправить эту ситуацию,

– написал Шмыгаль.

В частности, предполагается с 1 июля:

установить ежемесячную доплату в сумме 2 000 гривен для почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров,

для почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров, установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3 854 гривны.

Также предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших работоспособность. Поэтому более 40 тысяч человек получат повышение почти в 700 гривен.

Интересно! Согласно данным Пенсионного фонда Украины за февраль, бывшие судьи получают 67,9 тысячи гривен пенсии в месяц. Это в 12 раз больше, чем у военнослужащих.