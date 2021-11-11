У Бучі вантажівка з хлібом перекинулася через викрутаси легковика на дорозі

У Бучі сталася серйозна аварія з перекиданням вантажівки. Її водій втратив керування після зіткнення з Mazda, яка влаштувала на дорозі небезпечні маневри. Інцидент трапився 11 листопада.

У соцмережах очевидці писали, буцімто вантажівка перевозила хліб. Вона зіштовхнулася з легковиком на перетині вулиць Садової та Водопровідної.

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Mazda вилетіла на перехрестя

Патрульні поліцейські, які прибули на місце автотрощі, з'ясували, що аварію спровокував водій Mazda. Рухаючись другорядною дорогою, він вилетів на перехрестя, однак не дав перевагу в русі ГАЗу. Після зіткнення обоє водіїв вибралися з понівечених машин, однак від ушпиталення відмовилися.



Від удару вантажівка перекинулася на бік / Фото поліції Київської області

Що загрожує "гонщику"

Правоохоронці склали на 25-річного керманича легковика адміністративні матеріали про порушення правил дорожнього руху, які спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.

Йому загрожує штраф до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення водійських прав на 6 – 12 місяців.

Моторошна автотроща з перекинутим таксі: подібний випадок у Києві

На проспекті Миколи Бажана у Києві некероване таксі Bolt спровокувало масову дорожньо-транспортну пригоду. Вдень 9 листопада воно зачепило дві автівки під час руху, а потім вилетіло на стоянку, перекинулося і розтрощило ще чотири машини. За кермом легковика перебував іноземець.

У Бучі зіштовхнулися Mazda та вантажівка: відео