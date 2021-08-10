Чи введуть новий локдаун у столиці: у КМДА зробили заяву

У КМДА 10 серпня розповіли, що передумов для введення нового локдауну в столиці поки немає. Проте зазначили, що вже почали до нього готуватися.

Зокрема, вже розробили електронну систему реєстрації на отримання спецперепусток у громадський транспорт. Це потрібно, щоб із приходом 3 хвилі не було чергового колапсу.

До теми 3 хвиля коронавірусу: у Києві вже готуються

Київ активно готується

Про це розповів перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба. За його словами, Київ активно готується до жорсткого карантину.

Передумов для запровадження суворого карантину сьогодні в Києві немає. Проте ми не хочемо, щоб третя хвиля застала столицю зненацька. Тому готуємось завчасно за всіма напрямами: медицина, освіта, інфраструктура,

– зазначив Кулеба.

Чому говорять про новий локдаун

Нещодавно почали говорити, що в містах України знову можуть ввести посилений карантин. Здебільшого це зумовлено стрімким поширенням нового штаму коронавірусу Дельта.

Зокрема, 5 серпня стало відомо, що в Україні майже вдесятеро зросла кількість хворих на коронавірус нового штаму. Про те, що перші 6 випадків інфікування Дельтою зафіксували в Києві повідомили ще 22 липня.

Початок 3 хвилі коронавірусу в Україні прогнозують на осінь 2021 року. Це 2 серпня заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузин.

З цим погоджується й глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан. За його словами, у Києві 3 хвиля почнеться в кінці серпня – на початку вересня. Це пояснюють поверненням жителів столиці з канікул і відпусток. Більше про це – за посиланням.