Раніше в МОЗ повідомляли, що цей штам вже потрапив в Україну й за пару місяців посуне інші варіанти коронавірусу. Ризик госпіталізації від дельта-штаму майже втричі вище, ніж від першого мутанта.

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Наші медики вперше зіткнулись з Дельтою

У Департаменті охорони здоров'я Києва повідомили, що люди, у яких виявили штам, різного віку – від 21 до 73 років.

Відзначається, що Олександрівська лікарня спеціально закупила реактиви, щоб мати можливість діагностувати новий штам.

За словами директора департаменту Валентини Гінзбург, поки українські медики знають про Дельту не з практики, а тільки з досвіду іноземних колег. Новий вірус більш заразний і небезпечний, а інкубаційний період у нього коротше.

Також вона закликала українців вакцинуватися, щоб захиститися від нових мутацій.

Кожна вакцина, зареєстрована в Україні з великою ймовірністю захистить Вас від смерті. Вакцинуйтеся. Зробіть це заради себе та близьких,

– сказала вона.

Про ситуацію з коронавірусом

У КМДА зазначили, що останніми днями у столиці, як у всій країні загалом, спостерігається незначне збільшення хворих на COVID-19.

Така ситуація прогнозована, адже зараз сезон відпусток. Люди подорожують як всередині країни, так і закордон,

– розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що з досвіду країн, де вже набирає обертів третя хвиля, однією з її особливостей є захворювання серед дітей.