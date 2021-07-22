Ранее в Минздраве сообщали, что этот штамм уже попал в Украину и за пару месяцев отодвинет другие варианты коронавируса. Риск госпитализации от Дельта-штамма почти втрое выше, чем от первого мутанта.

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Наши медики впервые столкнулись с Дельтой

В департаменте здравоохранения Киева сообщили, что люди, у которых обнаружили штамм, разного возраста – от 21 до 73 лет.

Отмечается, что Александровская больница специально закупила реактивы, чтобы иметь возможность диагностировать новый штамм.

По словам директора департамента Валентины Гинзбург, пока украинские медики знают о Дельте не из практики, а только из опыта иностранных коллег. Новый вирус более заразен и опасен, а инкубационный период у него короче.

Также она призвала украинцев вакцинироваться, чтобы защититься от новых мутаций.

Каждая вакцина, зарегистрированная в Украине, с большой вероятностью защитит вас от смерти. Вакцинируйтесь. Сделайте это ради себя и близких,

– сказала она.

О ситуации с коронавирусом

В КГГА отметили, что в последние дни в столице, как и во всей стране в целом, наблюдается незначительное увеличение больных COVID-19.

Такая ситуация прогнозируема, так как сейчас сезон отпусков. Люди путешествуют как внутри страны, так и заграницу,

– рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он добавил, что по опыту стран, где уже набирает обороты третья волна, одной из ее особенностей является заболеваемость среди детей.