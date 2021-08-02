Як готується Київ

В Україні офіційно виявили випадки штаму коронавірусу Дельта. Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що третя хвиля в Києві почнеться в кінці серпня – на початку вересня. Це буде викликано поверненням жителів столиці з канікул і відпусток.

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За його словами, у столиці вже визначена конкретна низка заходів щодо підготовки. А саме, готується розширення реанімаційних ліжок у лікувальних установах, зокрема, дитячих та підліткових ліжок.

Водночас зберігається надія на активізацію вакцинації. Крім того, готується інфраструктура для роботи ймовірної в “червоній” зоні – видача електронних документів для відвідування громадського транспорту, ресторанів та будь-яких соціальних сфер.

Але це негативний сценарій, який може бути. На сьогодні, основне завдання – максимальне вакцинування населення. На щастя, через свідомість киян столиця є лідером серед щеплення. Якщо ми досягнемо одного мільйона вакцинованих людей, то ми можемо обійтися обмеженням деяких відомств,

– розповів Олег Рубан.

Олег Рубан налаштований позитивно / Фото – ZN.UA

"Одним щепленням не зарадимо"

Епідеміологиня Людмила Мухарська наголошує, що уникнути третьої хвилі – неможливо, адже "ми живемо в умовах пандемії, де у всіх країнах світу поширюється вірус та виникають захворювання".

Ми знаємо, що кордони відкриті, що люди мігрують, їздять, переїжджають. Особливо, зараз у період відпусток та канікул. Наприкінці літа більшість людей буде повертатися, студенти підуть в університети, учні в школи. В цей період прогнозується зростання захворюваності,

– розповіла експертка.

За її словами, важливо зменшити агресивне поширення вірусу. Один з найважливіших факторів, який на сьогодні може допомогти важкій формі протікання хвороби та летальним випадкам – вакцинація.

Однак, каже експертка, одним щепленням "ми не зарадимо, тому треба робити все в комплексі". Зокрема, мають бути введені різні обмежувальні заходи.

Буде залежати від того, наскільки швидко буде поширюватися вірус. Колективний імунітет буде працювати, якщо понад 70% буде вакцинованих. Навіть індивідуальний захист кожної людини, яка вакцинована, також буде позитивно впливати,

– додала епідеміологиня.

Людмила Мухарська зазначає, що Дельта буде поширюватися швидше від попередніх версій. Оскільки, однією з його характеристик є саме його швидше поширення та агресивні властивості. Тому, можливо, він поступово буде витісняти інші віруси, які циркулювали до цього.

Зменшити потужність хвилі

Лікар-анестезіолог КНП "Київської міської клінічної лікарні № 9" Володимир Лиходієвський розповів, що лікарська установа, де він працює, вже півтора місяця не приймає пацієнтів хворих на COVID-19.

Однак, ця лікарня належить до першої хвилі. Тобто, у випадку різкої захворюваності та коли будуть переповнені Олександрівська клінічна лікарня та Київська міська клінічна лікарня №4, пацієнтів хворих на коронавірус тут приймати будуть.

Ми готуємось шляхом того, що ми майже встигли зробити ремонт у відділенні. Це безперечно покращить умови перебування наших пацієнтів у лікарні. Що стосується лікарських засобів та засобів захисту, то в нас є запас,

– розповів лікар-анестезіолог.

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Володимир Лиходієвський переконаний, уникнути третьої хвилі пандемії в Україні не вдасться, адже "рано чи пізно нові штами будуть поширюватися". Однак, першочергово треба зменшити потужність хвилі, щоб "не було різкого росту захворюваності та щоб всім вистачало місць в лікарнях".

Це для того, щоб ми – стаціонари – витримали ці навантаження, щоб не було відмов від госпіталізації, щоб ми не спостерігали таку картину Індії в Україні, коли люди купують кисневий балон, заправляють його і родич лежить у машині. Треба, щоб вистачило ресурсів на всіх,

– каже лікар-анестезіолог.

Він зазначає, що є три фази інфекційного процесу.

Для того, щоб зменшити наростання кількості хворих, треба відповідно діяти та впливати на усі фази:

По-перше , щоб зробити людський організм несприятливим, тобто імунним, треба вакцинуватися.

, щоб зробити людський організм несприятливим, тобто імунним, треба вакцинуватися. По-друге, треба розривати шляхи передачі вірусу. Тобто, треба дотримуватися маскового режиму в приміщеннях, вводити карантинні обмеження, ізольовувати тих, хто захворів. Також треба мити руки з милом. Це все діє на шляхи передачі. Лікар-анестезіолог наголошує, що існує просте правило – “захворів – сиди вдома” або їдь до лікарні".

треба розривати шляхи передачі вірусу. Тобто, треба дотримуватися маскового режиму в приміщеннях, вводити карантинні обмеження, ізольовувати тих, хто захворів. Також треба мити руки з милом. Це все діє на шляхи передачі. Лікар-анестезіолог наголошує, що існує просте правило – “захворів – сиди вдома” або їдь до лікарні". По третє, вплинути на сам збудник. Однак, каже лікар, зараз ми не можемо на нього діяти, бо ліків немає.

Зараз поки є таке відносно "затишшя" з точки зору поширення респіраторної інфекції. У нас є час для того, щоб вакцинуватися. Я думаю, що один мільйон вакцинованих в Києві – це більш психологічна межа. І, звичайно, чим більше буде імунних людей, тим краще,

– додав Володимир Лиходієвський.