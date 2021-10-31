"Будемо стояти хоч до ранку": кияни масово вакцинуються перед червоною зоною – фото

У Києві вже кілька днів поспіль фіксують рекордні черги на вакцинацію. 31 жовтня – не виняток. Мешканці столиці вишиковуються у довжелезні черги, аби отримати щеплення ще перед тим, як у місті почнуть діяти обмеження червоної зони.

Найбільший пункт масової вакцинації облаштували у Міжнародному виставковому центрі. Про ситуацію у столиці протягом 31 жовтня ексклюзивно розповіла журналістка 24 каналу.

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Ажіотаж через майбутній локдаун

Загалом охочих отримати щеплення – сотні. Аби отримати можливість вакцинуватися, доводиться чекати досить довго. Тож перед входом у виставковий центр навіть поставили мобільну кав'ярню. Є дві черги: "жива" й по запису (набагато менша).

Більшість людей, які прийшли у центр 31 жовтня, будуть вакцинуватися першою дозою. Очевидно, що такий ажіотаж навколо вакцинації зумовлений тим, що вже завтра, 1 листопада, у Києві починаються діяти жорсткі коронавірусні обмеження.

Величезні черги на вакцинацію у Києві / Фото 24 каналу (Валентина Поліщук)

Попри величезне скупчення людей перед входом у Міжнародний виставковий центр, все відбувається досить спокійно та організовано. Втім, варто відзначити, що чимало людей у черзі не дотримуються необхідної соціальної дистанції й перебувають без масок.

Кияни налаштовані рішуче

Ті, хто прийшов за другою дозою, розуміють, яким саме препаратом будуть вакцинуватися. Натомість серед киян, які отримують щеплення вперше, навіть не усі знають, які препарати є доступними. Багато з них готові на будь-яку вакцину. Кажуть, що немає різниці, головне – встигнути до кінця дня.

Як не встигнемо сьогодні, прийдемо завтра або післязавтра. Будемо стояти тут до вечора, до ранку. Так, як партизани проти німців у 1943 році при звільненні Києва,

– прокоментував один з охочих вакцинуватися.

Інший чоловік, який чекав у черзі, також запевнив, що прийде пізніше, якщо не вдасться отримати щеплення сьогодні. Втім, з цим можуть виникнути проблеми, адже починаються робочий тиждень. Тож спочатку доведеться виконувати свою роботу дистанційно.

Що зміниться для киян у листопаді

Через погіршення ситуації з COVID-19 у Києві з понеділка, 1 листопада, запроваджують додаткові протиепідеміологічні заходи. Усі державні та приватні організації зможуть працювати лише за умови, що увесь персонал буде вакцинованим. Лише щеплені або ж ті, хто пред'явить негативний ПЛР-тест, зможуть відвідувати кафе, торгові центри, спортзали, кінотеатри, супермаркети, магазини та інші заклади.

Крім цього, міський голова Києва Віталій Кличко анонсував суворі обмеження й у громадському транспорті. Туди впускатимуть лише людей доказами відсутності COVID-19, тобто з сертифікатами про вакцинацію або негативним результатом ПЛР-тесту.