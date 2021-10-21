В будинках біля "Софії Київської" почали вмикати газ після масштабної аварії

Мешканцям уже 69 будинків поблизу заповідника "Софія Київська" відновили постачання газу. Воно було припинене майже на два дні через серйозну аварію.

Усуненням проблем займаються бригади "Київгазу". Перш за все, вентилі відкривають у тих будинках, де не виявили порушення правил безпеки систем газопостачання. Для цього ремонтники ретельно перевіряють внутрішньобудинкові мережі та газові прилади у квартирах.

До теми Через аварію у "Софії Київській" майже 100 будинків у середмісті столиці лишилися без газу

Перевірка викрила море порушень

Газівники пояснили, що відновлюючи постачання блакитного палива, вони мають пересвідчитися, що в жодній із квартир не виникне аварійна ситуація. Втім, через свавілля деяких користувачів грубі порушення таки були виявлені. Йдеться про:

ненадання доступу співробітникам "Київгазу" до квартир;

порушення роботи димових та вентиляційні каналів;

небезпечне перепланування квартир із захованими в стіну газопроводами;

самовільно встановлене газове обладнання, яке не зареєстроване у "Київгазі";

електричну напругу на зовнішньому та внутрішньому газопроводах.

Газовий колапс

У таких квартирах комунальники не можуть відновити газопостачання, адже вони є потенційно небезпечними.

Під час ремонтних робіт на території національного заповідника "Софія Київська" 19 жовтня трапилася аварія. Вона залишила без газу 93 будинки. Причиною інциденту стало відключення шафового газорегуляторного пункту. Як наслідок – у мережі різко впав тиск.