Комунальники запевнили, що вже почали ліквідацію несправностей обладнання. Втім, це в будь-якому разі займе кілька днів.

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Планові роботи закінчилися колапсом

За словами газівників, вони проводили планові роботи з відрізки розподільного газопроводу. Однак в процесі сталося аварійне відключення шафового газорегуляторного пункту. В результаті у мережі різко впав тиск газу.

Від газу відрізали тисячі киян

Аби запобігти небезпечним наслідкам аварійної ситуації, вентилі терміново перекрили 93 багатоквартирним будинкам у Шевченківському районі Києва. В "Київгазі" пообіцяли, що старатимуться якнайшвидше все полагодити, але ці роботи все одно займуть кілька діб. Щоб прискорити процес, до нього залучили усіх фахівців аварійно-відновлювальних бригад підприємства.

"Блекаут" на Позняках

Цілих 16 будинків на Позняках опинилися знеструмленими на початку жовтня. Однак ремонтні бригади не змогли швидко усунути проблему через автівку, припарковану впритул до трансформаторної підстанції.

Текст публікації "Київгазу":

"Київгаз" ліквідовує аварійну ситуацію на території національного заповідника "Софія Київська".

19 жовтня під час проведення планових робіт з відрізки розподільного газопроводу на території національного заповідника "Софія Київська" сталося аварійне відключення шафового газорегуляторного пункту, що призвело до зниження тиску газу в мережі.

Для запобігання аварійної ситуації газопостачання було терміново припинене до 93 багатоквартирних будинків Шевченківського району.

"Київгаз" проводить всі необхідні заходи для найшвидшого пуску газу в оселі споживачів.

Наразі всі спеціалісти аварійно-відновлювальних бригад "Київгазу" залучені до усунення аварійної ситуації. Її ліквідація займе кілька днів.

Просимо киян з розумінням поставитися до необхідності тимчасового обмеження розподілу газу.