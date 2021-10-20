Коммунальщики заверили, что уже начали ликвидацию неисправностей оборудования. Впрочем, это в любом случае займет несколько дней.

К теме Накануне отопительного сезона отключили от газа целое село: СБУ открыла уголовное дело

Плановые работы закончились коллапсом

По словам газовщиков, они проводили плановые работы по отрезке распределительного газопровода. Однако в процессе произошло аварийное отключение шкафного газорегуляторного пункта. В результате в сети резко упало давление газа.

От газа отрезали тысячи киевлян

Чтобы предотвратить опасные последствия аварийной ситуации, вентили срочно перекрыли 93 многоквартирным домам в Шевченковском районе Киева. В "Киевгазе" пообещали, что будут стараться как можно быстрее все починить, но эти работы все равно займут несколько суток. Чтобы ускорить процесс, к нему привлекли всех специалистов аварийно-восстановительных бригад предприятия.

"Блэкаут" на Позняках

Целых 16 домов на Позняках оказались обесточенными в начале октября. Однако ремонтные бригады не смогли быстро устранить проблему через машину, припаркованную вплотную к трансформаторной подстанции.

Текст публикации "Киевгаза":

"Киевгаз" ликвидирует аварийную ситуацию на территории национального заповедника "София Киевская".

19 октября во время проведения плановых работ с отрезки распределительного газопровода на территории национального заповедника "София Киевская" произошло аварийное отключение шкафного газорегуляторного пункта, что привело к снижению давления газа в сети.

Для предотвращения аварийной ситуации газоснабжение было срочно прекращено до 93 многоквартирных домов Шевченковского района.

"Киевгаз" проводит все необходимые мероприятия для быстрого пуска газа в дома потребителей.

Сейчас все специалисты аварийно-восстановительных бригад "Киевгаза" привлечены к устранению аварийной ситуации. Ее ликвидация займет несколько дней.

Просим киевлян с пониманием отнестись к необходимости временного ограничения распределения газа.