Устранением проблем занимаются бригады "Киевгаза". Прежде всего, вентили открывают в тех домах, где были выявлены нарушения правил безопасности систем газоснабжения. Для этого ремонтники тщательно проверяют внутридомовые сети и газовые приборы в квартирах.

К теме Из-за аварии в "Софии Киевской" почти 100 домов в центре столицы остались без газа

Проверка выявила море нарушений

Газовики объяснили, что восстанавливая поставки голубого топлива, они убедиться, что ни в одной из квартир не возникнет аварийная ситуация. Впрочем, из-за произвола некоторых пользователей грубые нарушения таки были обнаружены. Речь идет о:

непредоставлении доступа сотрудникам "Киевгаз" в квартиры;

нарушении работы дымовых и вентиляционных каналов;

опасной перепланировке квартир со спрятанными в стену газопроводами;

самовольно установленном газовом оборудовании, которое не зарегистрировано в "Киевгазе";

электрическои напряжении на внешнем и внутреннем газопроводах.

Обратите внимание! В таких квартирах коммунальщики не могут возобновить газоснабжение, ведь они являются потенциально опасными.

Газовый коллапс

Во время ремонтных работ на территории национального заповедника "София Киевская" 19 октября произошла авария. Она оставила без газа 93 дома. Причиной инцидента стало отключение шкафного газорегуляторного пункта. Как следствие – в сети резко упало давление.