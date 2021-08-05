У будинку в центрі Києва невідомий вкрав пожежний гідрант та влаштував величезний потоп
Джерело:Kyiv Media
Вода затопила ліфти та електричне обладнання. Масштабний потоп через спробу крадіжки пожежного гідранту стався на 12 поверсі багатоповерхівки 4 серпня у Києві.
За словами місцевих жителів, спроба крадіжки сталася в будинку на вулиці Січових Стрільців, 59А. Зловмисник зірвав пожежний гідрант, через що вода хлинула у під'їзд.
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За кілька хвилин деякі квартири затопило, з ладу вийшли ліфти. Крім того, вода потрапила до електромереж.
Затопило все з 12 до 1 поверху
Вода залила майже весь поверх / Скриншот відео Kyiv.Media
- Інцидент стався близько 17:00 на 12 поверсі будинку. Коли квартири та ліфти почало затоплювати, у під'їзді зникло світло.
- Мешканці довго вичерпували воду з квартир та самого під'їзду, однак впоратися з потопом не змогли. Вода потрапила аж до 1 поверху.
- Оскільки ввечері прибирати було також потрібно, мешканці на свій страх та ризик увімкнули світло.
- Аби полагодити ліфтове обладнання, за словами майстрів, знадобиться цілий тиждень. Тому літні люди, які не можуть самостійно піднятися до своєї квартири, опинилися у своєрідній пастці.
Хтось порвав цей гідрант. Ми на нього й уваги зазвичай не звертали, а тут прибігли й побачили, як вода б’є майже до стелі. Уся ця вода витікала водоспадом до першого поверху. Позаливало в нас усі шахти ліфту,
– розповіла журналістам мешканка будинку Наталія Маслова.
Зловмисник, який поцупив гідрант, потрапив на камери відеоспостереження. Потерпілі звернулися до поліції з заявою про злочин.