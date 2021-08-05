По словам местных жителей, попытка кражи произошла в доме на улице Сечевых Стрельцов, 59А. Злоумышленник сорвал пожарный гидрант, из-за чего вода хлынула в подъезд.

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За несколько минут некоторые квартиры затопило, из строя вышли лифты. Кроме того, вода попала в электросети.

Затопило все с 12 до 1 этажа



Вода залила почти весь этаж / Скриншот видео Kyiv.Media

Инцидент произошел около 17:00 на 12 этаже дома. Когда квартиры и лифты начало затапливать, в подъезде пропал свет.

Жильцы долго вычерпывали воду из квартир и самого подъезда, однако справиться с потопом не смогли. Вода попала вплоть до 1 этажа.

Поскольку вечером убирать было нужно, жители на свой страх и риск включили свет.

Чтобы починить лифтовое оборудование, по словам мастеров, понадобится целая неделя. Поэтому пожилые люди, которые не могут самостоятельно подняться в свою квартиру, оказались в своеобразной ловушке.

Кто-то порвал этот гидрант. Мы на него и внимания обычно не обращали, а тут прибежали и увидели, как вода бьет почти до потолка. Вся эта вода вытекала водопадом до первого этажа. Позаливало у нас все шахты лифта,

– рассказала журналистам жительница дома Наталья Маслова.

Злоумышленник, который украл гидрант, попал на камеры видеонаблюдения. Потерпевшие обратились в полицию с заявлением о преступлении.