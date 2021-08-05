За словами місцевих жителів, спроба крадіжки сталася в будинку на вулиці Січових Стрільців, 59А. Зловмисник зірвав пожежний гідрант, через що вода хлинула у під'їзд.

Дивіться також Асфальт втомився: у Києві під землю провалився сміттєвоз – відео

За кілька хвилин деякі квартири затопило, з ладу вийшли ліфти. Крім того, вода потрапила до електромереж.

Затопило все з 12 до 1 поверху



Вода залила майже весь поверх / Скриншот відео Kyiv.Media

Інцидент стався близько 17:00 на 12 поверсі будинку. Коли квартири та ліфти почало затоплювати, у під'їзді зникло світло.

Мешканці довго вичерпували воду з квартир та самого під'їзду, однак впоратися з потопом не змогли. Вода потрапила аж до 1 поверху.

Оскільки ввечері прибирати було також потрібно, мешканці на свій страх та ризик увімкнули світло.

Аби полагодити ліфтове обладнання, за словами майстрів, знадобиться цілий тиждень. Тому літні люди, які не можуть самостійно піднятися до своєї квартири, опинилися у своєрідній пастці.

Хтось порвав цей гідрант. Ми на нього й уваги зазвичай не звертали, а тут прибігли й побачили, як вода б’є майже до стелі. Уся ця вода витікала водоспадом до першого поверху. Позаливало в нас усі шахти ліфту,

– розповіла журналістам мешканка будинку Наталія Маслова.

Зловмисник, який поцупив гідрант, потрапив на камери відеоспостереження. Потерпілі звернулися до поліції з заявою про злочин.