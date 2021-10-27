Будинок струсонуло: у Броварах пролунав потужний вибух зі спалахом

У місті Бровари під Києвом уночі 27 жовтня пролунав потужний вибух зі спалахом. Згодом він переріс у масштабну пожежу. Особливо його відчули мешканці району Вітерець.

На місце інциденту негайно прибули пожежні екіпажі та швидкі допомоги. Але, на щастя, ніхто не постраждав. Свідки зафільмували, як в небо підіймається великий стовп диму, крізь який видно червону заграву.

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Рвонуло на хімічному підприємстві

Виклик рятувальникам надійшов о 0:42. Їм повідомили про вибух на території підприємства "Втортех", яке займається азбестоалюмінієвою переробкою. Небезпечний інцидент трапився на вулиці Луценка.

Прибувши на місце, бійці ДСНС виявили, що вибух установки з переробки алюмінію зруйнував стіну та покрівлю в одному з приміщень заводу. Крім того, там загорілося 200 кілограмів алюмінієвого порошку.

Спершу вогонь охопив лише окремі осередки, але згодом перекинувся на металеве складське приміщення з деревиною, яке належить компанії "Шелест".



На заводі загорілося 200 кілограмів алюмінієвої пудри / Фото поліції Київської області

Пожежу гасили майже дві години

Зрештою рятувальникам вдалося повністю приборкати вогонь о 2:31. Для цього залучили п'ять машин та 18 членів екіпажу.

Крім того, група частини спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту оперативно провела у місті необхідні заміри. Вони не показали перевищення норм речовин, що горіли, у повітрі. Відтак, жителям Броварів нічого не загрожує.



Пожежа і вибух зруйнували стіну та пкрівлю одного з приміщень / Фото поліції Київської області

Містяни поскаржилися на дим та двигтіння

У мережі місцеві жителі писали, що після сильного вибуху в промзоні хмара диму почала накривати житлові райони міста.

Люди встигли побачити величезний спалах, а потім відчули, як двигтять їхні будинки та бряжчать вікна.

Звук від вибуху був настільки гучним, що деякі броварчани прокинулися в паніці.



В результаті вибуху та пожежі ніхто не постраждав / Фото поліції Київської області

Справу розслідуватиме поліція

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Винуватцям загрожує стягнення штрафу від 50 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Вибух на заводі з переробки алюмінію розбудив жителів Броварів / Фото Головного управління ДСНС у Київській області, "Києва оперативного"

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