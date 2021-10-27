На место инцидента немедленно прибыли пожарные экипажи и скорая помощь. Свидетели сняли, как в небо поднимается большой столб дыма, сквозь который видно красное зарево.

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Рвануло на химическом предприятии

Вызов спасателям поступил в 0:42. Им сообщили о взрыве на территории предприятия "Втортех", которое занимается асбестоалюминиевой переработкой. Опасный инцидент произошел на улице Луценко.

Прибывшие на место бойцы ГСЧС обнаружили, что взрыв установки по переработке алюминия разрушил стену и кровлю в одном из помещений завода. Кроме того, там загорелось 200 кг алюминиевого порошка.

Сначала огонь охватил лишь отдельные очаги, но затем перекинулся на металлическое складское помещение с древесиной, принадлежащее компании "Шелест".

Пожар тушили почти два часа

В конце концов, спасателям удалось полностью обуздать огонь в 2:31. Для этого привлекли пять машин и 18 членов экипажа.

Кроме того, группа части специальных работ по радиационной, химической и биологической защите оперативно провела необходимые замеры в городе. Они не показали превышения норм горевших веществ в воздухе. Следовательно, жителям Броваров ничего не угрожает.

Горожане пожаловались на дым и дрожь

В сети местные жители писали, что после сильного взрыва в промзоне облако дыма начало накрывать жилые районы города.

Люди успели увидеть огромную вспышку, а потом почувствовали, как дрожат их дома и лязгают окна.

Звук от взрыва был настолько громким, что некоторые броварчане очнулись в панике.

Взрыв на заводе по переработке алюминия разбудил жителей Броваров / Фото Главного управления ГСЧС в Киевской области, "Киева оперативного"

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