Сообщения о происшествии поступили в полицию около 15:00. На место инцидента выехали спасатели и следователи. В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал.
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Как выяснили правоохранители, инцидент произошел в садике "Вербиченька" после начала отопительного сезона.
Котельная и пищеблок разрушены
Взрыв раздался после подачи отопления / Фото полиции Киевщины
- По предварительным данным, взрыв произошел как только работники газового хозяйства сняли пломбы на счетчиках и начали подавать тепло в помещения сада.
- В результате взрыва здание котельной полностью разрушено. Серьезные повреждения также получили помещения пищеблока.
- Само здание детского сада тоже пострадало, однако не очень сильно.
В результате взрыва никто не пострадал / Фото полиции Киевщины
Что именно повлекло за собой взрыв, выясняют эксперты Киевоблгаза. Для расследования инцидента в Киевской облгосадминистрации была создана специальная комиссия.
Как квалифицировали событие полицейские, пока неизвестно. Скорее всего с этим правоохранители определятся после проведения необходимых экспертиз. Их уже назначили.