В Киевоблэнерго отметили, что хотят обратить на задолженность предприятий внимание руководителей местного самоуправления. Долги образовались из-за неуплаты за услуги по распределению природного газа.

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Наибольшую задолженность имеют 12 компаний, хотя еще неделю назад в этот список входили 15 предприятий.

Какие компании имеют наибольшую задолженность за газ перед Киевоблэнерго

Непогашенные долги на общую сумму в почти 30 миллионов гривен имеют такие коммунальные компании теплокоммунэнерго:

Васильковтеплосеть – 10,7 миллиона гривен;

Белоцерковтеплосеть – 4,7 миллиона гривен;

Вышгородтеплосеть – 4,4 миллиона гривен;

Вишневськтеплоенерго – 1,5 миллиона гривен;

Обуховрайтеплосеть – 1,3 миллиона гривен;

Управление жилищно-коммунального хозяйства Славутича – 1,3 миллиона гривен;

Ресурсосбережение – 1,3 миллиона гривен;

Боярское главное производственное управление ЖКХ – 1,2 миллиона гривен;

Фастовтеплосеть – 1,1 миллиона гривен;

Теплоенергопостач – 0,9 миллиона гривен;

Управляющая компания "Сейчас – 5" – 0,5 миллиона гривен;

Переяслав-Хмельницьктеплосеть – 0,5 миллиона гривен;

Чиновники Киевоблгаза утверждают, что продолжают прилагать усилия для бесперебойного снабжения газа потребителям Киевщины.