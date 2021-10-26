В Киевоблэнерго отметили, что хотят обратить на задолженность предприятий внимание руководителей местного самоуправления. Долги образовались из-за неуплаты за услуги по распределению природного газа.

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Наибольшую задолженность имеют 12 компаний, хотя еще неделю назад в этот список входили 15 предприятий.

Какие компании имеют наибольшую задолженность за газ перед Киевоблэнерго

Непогашенные долги на общую сумму в почти 30 миллионов гривен имеют такие коммунальные компании теплокоммунэнерго:

  • Васильковтеплосеть – 10,7 миллиона гривен;
  • Белоцерковтеплосеть – 4,7 миллиона гривен;
  • Вышгородтеплосеть – 4,4 миллиона гривен;
  • Вишневськтеплоенерго – 1,5 миллиона гривен;
  • Обуховрайтеплосеть – 1,3 миллиона гривен;
  • Управление жилищно-коммунального хозяйства Славутича – 1,3 миллиона гривен;
  • Ресурсосбережение – 1,3 миллиона гривен;
  • Боярское главное производственное управление ЖКХ – 1,2 миллиона гривен;
  • Фастовтеплосеть – 1,1 миллиона гривен;
  • Теплоенергопостач – 0,9 миллиона гривен;
  • Управляющая компания "Сейчас – 5" – 0,5 миллиона гривен;
  • Переяслав-Хмельницьктеплосеть – 0,5 миллиона гривен;

Чиновники Киевоблгаза утверждают, что продолжают прилагать усилия для бесперебойного снабжения газа потребителям Киевщины.