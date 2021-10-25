У Київобленерго зазначили, що хочуть звернути на заборгованість підприємств увагу керівників місцевого самоврядування. Борги утворилися через несплату за послуги з розподілу природного газу.

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Найбільшу заборгованість мають 12 компаній, хоча ще тиждень тому у цей список входили 15 підприємств.

Які компанії мають найбільшу заборгованість за газ перед Київобленерго

Непогашені борги на загальну суму у майже 30 мільйонів гривень мають такі комунальні компанії теплокомуненерго:

  • Васильківтепломережа – 10,7 мільйона гривень;
  • Білоцерківтепломережа – 4,7 мільйона гривень;
  • Вишгородтепломережа – 4,4 мільйона гривень;
  • Вишнівськтеплоенерго – 1,5 мільйона гривень;
  • Обухіврайтепломережа – 1,3 мільйона гривень;
  • Управління житлово-комунального господарства Славутича – 1,3 мільйона гривень;
  • Ресурсозбереження – 1,3 мільйона гривень;
  • Боярське головне виробниче управління ЖКГ – 1,2 мільйона гривень;
  • Фастівтепломережа – 1,1 мільйона гривень;
  • Теплоенергопостач – 0,9 мільйона гривень;
  • Управляюча компанія "Зараз – 5" – 0,5 мільйона гривень;
  • Переяслав-Хмельницьктепломережа – 0,5 мільйона гривень;

Посадовці Київоблгазу стверджують, що продовжують докладати зусиль для безперебійного постачання газу споживачам Київщини.