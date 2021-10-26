Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 15:00. На місце інциденту виїхали рятувальники та слідчі. Внаслідок вибуху, на щастя, ніхто не постраждав.
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Як з'ясували правоохоронці, інцидент стався у садочку "Вербиченька" після початку опалювального сезону.
Котельня та харчоблок зруйновані
Вибух пролунав після подачі опалення / Фото поліції Київщини
- За попередніми даними, вибух стався як тільки працівники газового господарства зняли пломби на лічильниках та почали подавати тепло до приміщень садочку.
- Внаслідок вибуху будівлю котельні повністю зруйновано. Серйозні ушкодження також отримало приміщення харчоблоку.
- Сама будівля дитячого садочка також постраждала, однак не дуже сильно.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав / Фото поліції Київщини
Що саме спричинило вибух, з'ясовують експерти Київоблгазу. Для розслідування інциденту у Київській облдержадміністрації створили спеціальну комісію.
Як кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо. Скоріш за все, з цим правоохоронці визначаться після проведення необхідних експертиз. Їх вже призначили.