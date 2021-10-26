Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 15:00. На місце інциденту виїхали рятувальники та слідчі. Внаслідок вибуху, на щастя, ніхто не постраждав.

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Як з'ясували правоохоронці, інцидент стався у садочку "Вербиченька" після початку опалювального сезону.

Котельня та харчоблок зруйновані



Вибух пролунав після подачі опалення / Фото поліції Київщини

За попередніми даними, вибух стався як тільки працівники газового господарства зняли пломби на лічильниках та почали подавати тепло до приміщень садочку.

Внаслідок вибуху будівлю котельні повністю зруйновано. Серйозні ушкодження також отримало приміщення харчоблоку.

Сама будівля дитячого садочка також постраждала, однак не дуже сильно.



Внаслідок вибуху ніхто не постраждав / Фото поліції Київщини

Що саме спричинило вибух, з'ясовують експерти Київоблгазу. Для розслідування інциденту у Київській облдержадміністрації створили спеціальну комісію.

Як кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо. Скоріш за все, з цим правоохоронці визначаться після проведення необхідних експертиз. Їх вже призначили.