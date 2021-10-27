На місце інциденту негайно прибули пожежні екіпажі та швидкі допомоги. Свідки зафільмували, як в небо підіймається великий стовп диму, крізь який видно червону заграву.

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Рвонуло на хімічному підприємстві

Виклик рятувальникам надійшов о 0:42. Їм повідомили про вибух на території підприємства "Втортех", яке займається азбестоалюмінієвою переробкою. Небезпечний інцидент трапився на вулиці Луценка.

Прибувши на місце, бійці ДСНС виявили, що вибух установки з переробки алюмінію зруйнував стіну та покрівлю в одному з приміщень заводу. Крім того, там загорілося 200 кілограмів алюмінієвого порошку.

Спершу вогонь охопив лише окремі осередки, але згодом перекинувся на металеве складське приміщення з деревиною, яке належить компанії "Шелест".

Пожежу гасили майже дві години

Зрештою рятувальникам вдалося повністю приборкати вогонь о 2:31. Для цього залучили п'ять машин та 18 членів екіпажу.

Крім того, група частини спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту оперативно провела у місті необхідні заміри. Вони не показали перевищення норм речовин, що горіли, у повітрі. Відтак, жителям Броварів нічого не загрожує.

Містяни поскаржилися на дим та двигтіння

У мережі місцеві жителі писали, що після сильного вибуху в промзоні хмара диму почала накривати житлові райони міста.

Люди встигли побачити величезний спалах, а потім відчули, як двигтять їхні будинки та бряжчать вікна.

Звук від вибуху був настільки гучним, що деякі броварчани прокинулися в паніці.

Вибух на заводі з переробки алюмінію розбудив жителів Броварів / Фото Головного управління ДСНС у Київській області, "Києва оперативного"

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