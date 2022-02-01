Будівля КМДА засяяла на честь китайського Нового року: яскраві фото
Джерело:КМДА
Будівлю Київської міської державної адміністрації підсвічували з нагоди Свята Весни – Нового року за китайським календарем. Це сталося 30 та 31 січня.
Ініціатива належить посольству Китайської Народної Республіки в Україні. Попередні роки Київ відзначав це свято фестивалем гігантських китайських ліхтарів.
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Що відомо про китайський Новий рік
У Китаї 2022 рік розпочався 1 лютого. Головним його символом стане чорний або синій водяний тигр.
КМДА підсвітили на честь Нового року у Китаї / Фото КМДА
Київ та Китай
У КМДА зазначили, що у Києва є партнерські відносини з китайськими містами-побратимами. Вони розпочались ще в 1990 році, коли підписали угоду з Уханем про встановлення дружніх зв'язків.
Такий самий документ у 1993 році підписали із Пекіном. Меморандум про порозуміння та розвиток співробітництво у 2020 році ухвалили з містом Гуанчжоу.
Традиції китайців на Новий рік
Китайці на святкування Нового року одягаються в речі червоного кольору та запускають феєрверки, які повинні відлякувати монстра Ніана. Також китайці полюбляють грати в карти та маджонг – гру з використанням кісток для чотирьох гравців.
У цей день люди намагаються бути з рідними. Проте через коронавірус ця звичка змінилася.