Будівля КМДА засяяла на честь китайського Нового року: яскраві фото

Будівлю Київської міської державної адміністрації підсвічували з нагоди Свята Весни – Нового року за китайським календарем. Це сталося 30 та 31 січня.

Ініціатива належить посольству Китайської Народної Республіки в Україні. Попередні роки Київ відзначав це свято фестивалем гігантських китайських ліхтарів.

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Що відомо про китайський Новий рік

У Китаї 2022 рік розпочався 1 лютого. Головним його символом стане чорний або синій водяний тигр.

КМДА підсвітили на честь Нового року у Китаї / Фото КМДА

Київ та Китай

У КМДА зазначили, що у Києва є партнерські відносини з китайськими містами-побратимами. Вони розпочались ще в 1990 році, коли підписали угоду з Уханем про встановлення дружніх зв'язків.

Такий самий документ у 1993 році підписали із Пекіном. Меморандум про порозуміння та розвиток співробітництво у 2020 році ухвалили з містом Гуанчжоу.

Традиції китайців на Новий рік

Китайці на святкування Нового року одягаються в речі червоного кольору та запускають феєрверки, які повинні відлякувати монстра Ніана. Також китайці полюбляють грати в карти та маджонг – гру з використанням кісток для чотирьох гравців.

У цей день люди намагаються бути з рідними. Проте через коронавірус ця звичка змінилася.