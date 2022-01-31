Без яких страв та напоїв не обійдеться жоден новорічний стіл? Чим різняться новорічні привітання Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна?

У цих питаннях ми розбиралися з Петром Шевченком, членом Української Асоціації китаєзнавців і економічним аналітиком, який вже більше шести років проживає у Китаї. У Цзіліньському університеті він навчається на аспірантурі,а в Чанчуньському педагогічному – викладає англійську.

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Свято весни й боротьба з монстром Ніаном

Як виник Китайський Новий рік, який також називають Святом весни і місячним Новим роком?

Червоний колір і численні феєрверки відлякують монстра Ніана / Фото – Pixabay

Китайці живуть за місячним, а не григоріанським календарем. Для них Новий рік починається з молодика. Часто виникає кумедний епізод, коли іноземців ще в лютому вітають у "весняному Гуанчжоу". Адже, згідно з традиціями, весна приходить відразу ж після святкування Китайського Нового року.

Китайці вірять, що історія їхньої країни почалася п'ять тисяч років тому. Легенда свідчить, що саме тоді, з початком місячного календаря, імператор Шунь передав владу імператору Юну.

Китайський Новий рік є символом оновлення, нового етапу. Чому люди одягаються в одяг червоного кольору під час святкування Місячного року? Китайці – дуже забобонні люди. Вони досі вірять, що існує монстр Ніан. Червоний же колір і численні феєрверки його відлякують.

Наприкінці 2019 року з китайської провінції Ухань почалося поширення коронавірусної інфекції. Як з появою COVID-19 змінилося святкування Китайського Нового року?

На Новий рік у громадян Китаю вже склалася традиція їхати додому і проводити час з сім'єю. Зараз же китайський уряд намагається максимально обмежити пересування китайців. Влада радить возз'єднуватись з родичами в форматі онлайн у зв'язку з пандемією коронавірусу.

На Зимові Олімпійські ігри (розпочнуться 4 лютого 2022 року в Пекіні – 24 канал) теж відібрали людей, які будуть присутні на трибунах і самих змаганнях. Зараз вони проходять двотижневий карантин.

У Китаї раніше імплементували систему QR-кодів, яка успішно відстежує та фіксує пересування громадян / Фото – Getty Images

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Після Китайського Нового року COVID-19 в будь-якому випадку рознесеться по всій країні. Тут на допомогу прийде раніше імплементована система QR-кодів, яка успішно відстежує та фіксує пересування громадян.

Нещодавно кілька торговців незаконно перетнули в'єтнамо-китайський кордон. Поліція їх затримала, оскільки в них були відсутні QR-коди. Затриманих поліцейські одягли в поліетиленові пакети і провели вулицями міста. Ось такий парад ганьби вийшов.

Цікаво знати! Перший день Китайського Нового року, також відомий як Свято весни, припадає на другий молодик після зимового сонцестояння (після 21 грудня). Китайський Новий рік настане 1 лютого 2022 року і триватиме до 22 січня 2023 року

Як коронавірус змінив Китайський Новий Рік

Чи зменшився загальний обсяг покупок на Китайський Новий у зв'язку з пандемією коронавірусу?

За 2021 рік доходи китайців зросли на дев'ять відсотків, а китайська економіка (мова йде про ВВП – 24%) – на 8,1 відсоток. Внаслідок всієї історії з коронавірусом розвиток Китаю як величезного заводу з будівництва та експорту зупинився.

У КНР зараз штучно стимулюють збільшення доходу людей. У китайців стає більше грошей і їх це дуже тішить. Найбільший ринок споживання luxury goods (з англ. предмети розкоші – 24 канал) – це Китай. Як би принизливо не звучало, але західні бренди буквально моляться і вилизують китайців.

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Китайський Новий Рік – основна складова щорічного споживання. Минулого року загальний обсяг покупок на Китайський Новий рік перевищив один трильйон юанів (понад 150 мільярдів доларів – 24%). За один місяць китайці, грубо кажучи, витратили суму, яку українці витрачають за весь рік.

Жителі Піднебесної з дитинства починають збирати гроші і вже в студентстві у них є солідна сума / Фото – Shutterstock

Згідно з традицією, китайці дарують один одному "хунбао" – червоні конверти з грошима. Жителі Піднебесної з дитинства починають збирати гроші і вже в студентстві у них є солідна сума. Наприклад, один зі студентів накопичив сто тисяч юанів (понад 15 тисяч доларів – 24%) з п'ятирічного віку.

Жителі мегаполісів та віддалених китайських селищ по-різному святкують Китайський Новий Рік?

Китай – це аграрна країна. Культура, яка вийшла з землі. У китайців – сільський тип мислення. Тому заможні та бідні громадяни КНР святкують Новий рік за одним алгоритмом, і в Шанхаї, і на Тибеті.

Китайці не люблять відходити від традицій та формальностей. Для них – це як для мусульман "харам" (з араб. "діяння, заборонені в ісламі" – 24 канал). У період святкування Нового року вони відвідують родичів, спілкуються і грають в манджонг (гра з використанням кісток для чотирьох гравців – 24 канал), карти.

Заможні та бідні громадяни КНР святкують Новий рік за одним алгоритмом / Фото з особистого архіву Петра Шевченка

Для азіатів дуже важливі традиції і культура. Вони ніколи не йтимуть проти непорушних засад. Є корпорації Facebook, Amazon і Google, а є одна велика корпорація Китай. І вона сильніша за інших.

Навіть молоді китайці зовні можуть слідувати європейцям, але всередині вони все одно залишатимуться китайцями. Як говорить Азіатська приказка: "Зовні – круглий, всередині – квадратний".

Новорічний стіл як символ багатства

Які страви традиційно розташовуються на новорічному столі?

Смакові переваги китайців відрізняються на Півночі і Півдні країни. Однак є перелік страв, які зобов'язані бути. Серед них – смажена китайська локшина з м'ясом та овочами. Вважається, що той, хто витягне найдовшу локшину, проживе довге життя.

В Азії вважають, що той, хто витягне найдовшу локшину, проживе довге життя / Фото – iStock

Також на китайському новорічному столі часто можна побачити своєрідні "голубці" – загорнуті в сухий лист тофу шматочки м'яса. Зовні ця страва нагадує злиток золота – символ багатства.

І, звичайно, на Китайський Новий Рік завжди їдять пельмені "цзяоцзи". В один з них ховають монету номіналом п'ять цзяо. Щасливчик той, кому вона попадеться, адже така удача ознаменує фінансовий добробут.

У Китаї новорічний стіл не обходиться без пельменів "цзяоцзи" / Фото – Depositphotos

На столі обов'язково повинні бути й креветки. Слово "креветка" на китайському співзвучно з дієсловом "сміятися". Тому той, хто їсть креветки на Новий рік, буде посміхатися та сміятися всі дванадцять місяців.

Для китайців важливі матеріальні цінності. На Новий рік вони один одному бажають фінансово досягти успіху, так як гроші – це енергія, яка просто необхідна.

З їжею розібралися. А який алкоголь китайці вибирають для новорічного столу?

На Новий рік китайці п'ють "байцзю" – китайську горілку. Її можна вживати, як охолодженої, так і підігрітою. Однак підігрітою горілка краще засвоюється. В ній менше градусів, ніж у нашій.

У віддалених селах люди роблять самогон з кукурудзи. Коштує він феноменально дешево – один юань за стопку. Самою ж кошерною та елітною горілкою вважають "маотай". Її виробляють на Півдні країни (у провінції Гуйчжоу – 24 канал), і вона коштує нечуваних грошей. Варто відзначити, що китайці не напиваються, а помірно випивають всього лише 2-3 стопки.

"Зараз західна культура вважається шкідливою"

КНР проявляє культурну силу, якій Заходу нічого протиставити, вважає Петро Шевченко / Фото – Pixabay

Українці на новорічні свята звикли переглядати фільми, які вже полюбилися. "Один вдома", "Гаррі Поттер", "Вечори на хуторі біля Диканьки"... Які кінокартини воліють китайці і що дивляться по телебаченню на Новий Рік?

До 2014-2015 років на китайському телебаченні транслювали безліч західних фільмів. Після приходу до влади Трампа між КНР та США почалися проблеми. Зараз західна культура вважається шкідливою. Громадянам доводиться дивитися пропагандистські фільми, які знімає китайська влада.

Традиційно на китайський Новий рік на ТБ показують жартівливі шоу, щоб одночасно розважити громадян і передати політичні меседжі (з англ. "повідомлення" – 24 канал). У них раніше парадували того ж Трампа, американську політику, африканських диктаторів. Останніх на китайському телебаченні зобразили в дуже поганому вигляді. Китайців звинуватили в расизмі, але в КНР не сильно цікавляться думкою інших.

А чим відрізняється Новорічне привітання голови Китайської Народної Республіки від привітання президента України? В чому головні відмінності?

Мова програмує мислення. Китайська – це аналітична мова, якою складно "лити воду" або якось емоційно скрашувати. Тому китайців і вважають холоднокровними людьми.

Китайський лідер Сі Цзіньпін вітає китайців дуже конкретно. У своєму привітанні він говорить про економіку, боротьбу з коронавірусом, якісь соціальні моменти – про ті речі, які дійсно важливі для китайців. Легітимність Компартії тримається на соціально-економічній стабільності.

Новорічне привітання українського президента складається більш з емоцій та апеляції до історії. Це не проблема президента, а проблема самого запиту суспільства. Китайці уважно слухають привітання Сі Цзіньпіна і вірять кожному його слову. В Україні ж виступ президента сприймається як політичне шоу.

Почему напоследок. Почему восточный календарь стал пользоваться популярностью на Западе? С чем это связано?

Как говорил Мао Цзэдун (основатель КНР – 24 канал): "Восточный ветер стал преобладать на Западным". Китай готовится стать первой экономикой мира. Все были уверенны, что Азия не сможет производить технологии и конкурировать, но Китай доказал обратное.

Китай – мягкая сила. На Западе же поощряли традицию празднования Китайского Нового года, не понимая этого. Например, в американском фильме с Джеки Чаном "Час пик" или в американской кинокартине с Уэсли Снайпсом "Искусство войны" по сюжету тоже праздновали Китайский Новый год.

Я думаю, что это в первую очередь КНР проявляет культурную силу, которой Западу нечего противопоставить. С Китаем уже нельзя договариваться, как это делали Буш-старший, Буш-младший или Клинтон (экс-президенты США – 24 канал).

Китайский Новый год становится флагманом новой силы. Китайцы готовы пахать. Для них важно много работать. Не думаю, что выходцы из западных стран готовы вкладываться, как китайцы.

Интересно знать! Во время Холодной войны в 1957 году Мао Цзэдун заявил: "Это война между двумя мирами. Западный Ветер не может одержать победу над Восточным Ветром, Восточный Ветер должен взять верх над Западным Ветром".