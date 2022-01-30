Про те, без яких страв і напоїв не обходиться жоден новорічний стіл на Китайський Новий Рік, – сайту 24 каналу розповів член Української Асоціації китаєзнавців і економічний аналітик Петро Шевченко.

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Яка їжа повинна бути на столі

Є перелік страв, які зобов'язані бути. Серед них – смажена китайська локшина з м'ясом і овочами. Вважається, що той, хто витягне найдовшу локшину, проживе довге життя,

– сказав Шевченко.

За його словами, також на китайському новорічному столі часто можна побачити своєрідні "голубці" – загорнуті в сухий лист тофу шматочки м'яса. Зовні ця страва нагадує злиток золота – символ багатства.

Перший день Китайського Нового року, також відомого як Свято Весни, припадає на другий новий місяць після зимового сонцестояння (після 21 грудня). Китайський Новий рік настане 1 лютого 2022 року і триватиме до 22 січня 2023 року.

Вважається, що той, хто витягне найдовшу локшину, проживе довге життя / Фото iStock

Також на Китайський Новий Рік завжди їдять пельмені "цзяоцзи". У них ховають монету номіналом п'ять цзяо. Щасливчик той, кому вона попадеться, адже така удача ознаменує фінансовий добробут, пояснив Шевченко.

У Китаї новорічний стіл не обходиться без пельменів "цзяоцзи" / Фото Depositphotos

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Удача на 12 місяців та самогон з кукурудзи

На столі обов'язково повинні бути й креветки. Слово "креветка" китайською співзвучно з дієсловом "сміятися". Тому той, хто їсть креветки на Новий рік, буде посміхатися і сміятися всі дванадцять місяців,

– зазначив член Української Асоціації китаєзнавців.

Жителі КНР на Китайський Новий Рік п'ють китайську горілку "байцзю". У віддалених селах люди роблять самогон з кукурудзи. За словами експерта, одна чарка такого напою обійдеться в один юань (близько 5 гривень – 24 канал).

Петро Шевченко: "Той, хто їсть креветки на Новий рік, буде посміхатися і сміятися всі дванадцять місяців" / Фото Pixabay

Найкошернішою та найелітнішою ж горілкою вважають "маотай". Її виробляють на півдні країни (в провінції Гуйчжоу – 24 канал). Петро Шевченко уточнив, що китайці не зловживають, а помірно випивають всього лиш 2 – 3 чарки.

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