Инициатива принадлежит посольству Китайской Народной Республики в Украине. Предыдущие годы Киев отмечал этот праздник фестивалем гигантских китайских фонарей.

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Что известно о китайском Новом годе

В Китае 2022 год начался 1 февраля. Главным его символом станет черный или синий водяной тигр.

КГГА подсветили в честь Нового года в Китае / Фото КГГА

Киев и Китай

В КГГА отметили, что у Киева есть партнерские отношения с китайскими городами-побратимами. Они начались еще в 1990 году, когда подписали соглашение с Уханем об установлении дружеских связей.

Такой же документ в 1993 году подписали с Пекином. Меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничество в 2020 году приняли с городом Гуанчжоу.

Традиции китайцев на Новый год

Китайцы на празднование Нового года одеваются в вещи красного цвета и запускают фейерверки, которые должны отпугивать монстра Ниана. Также китайцы любят играть в карты и маджонг-игру с использованием костей для четырех игроков.

В этот день люди стараются быть с родными. Однако из-за коронавируса эта традиция изменилась.