Через масові протести перекриють центр Києва, громадський транспорт може змінити маршрути

Внаслідок проведенням кількох масових заходів у центрі Києва 1 грудня можуть обмежити рух транспорту. Крім того, представники місцевої влади приготувалися до зміни графіку та маршрутів багатьох видів громадського транспорту.

У Київській міській державний адміністрації кажуть, що обмеження руху транспорту можуть встановити з 6:00 1 грудня. Відновлять проїзд після закінчення акцій протесту.

Дивіться також Конфлікт між Бутусовим та Зеленським: Росія чекає приводу для провокації

Внаслідок перекриття вулиць вранці Київ стоятиме у заторах. Через це автовласникам краще заздалегідь продумати маршрути для поїздок на роботу.

Де у Києві можуть обмежити рух для проїзду 1 листопада



Карта обмеження руху в центрі Києва 1 грудня / Ілюстрація патрульної поліції Києва

Правоохоронці планують перекрити вулиці:

Хрещатик;

Михайлівську;

Шовковичну;

Лютеранську;

Круглоуніверситетську;

Архітектора Городецького;

Заньковецької;

Садову;

Інститутську;

Липську.

Як рухатиметься громадський транспорт через перекриття центру Києва

За даними посадовців Київпастрансу, мешканцям столиці варто очікувати змін у роботі тролейбусів №№ 6, 16, 18, а також автобусів №№ 24, 55, 62 та 114.

Якщо ж на окремих ділянках вулиць повністю перекриють проїзд, транспорт рухатиметься зі зміненими маршрутами: