Через ожеледь: на Київщині за годину сталося 4 ДТП

Численна кількість аварій сталася у Кагарлицькому районі Київської області. 19 листопада через несприятливі погодні умови на дорозі Київ – Ржищів зіштовхнулися 5 машин.

За даними правоохоронців, ДТП сталися вранці неподалік від села Гребені. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 4 осіб.

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На місці події працювали слідчі. Кваліфікацію інциденту правоохоронці зможуть надати пізніше, як тільки медики визначаться зі ступенем важкості травм потерпілих.

Водії не були п'яними



Всі ДТП сталися на одній ділянці дороги / Фото поліції Київщини

Близько 8:00 19 листопада через ожеледь на дорозі злетів у кювет водій Mitsubishi.

Вслід за ним їхала Lada Priora, власник якої влетів у дерево. Внаслідок удару 34-річний водій отримав тілесні ушкодження. Його доставили до обласної лікарні з підозрою на пошкодження хребта.

Через кілька хвилин після цієї низки ДТП з дороги злетіла Pteugeot.

Коли повз ділянку проїжджав мікроавтобус Toyota, який зіткнувся із вже порожньою Lada Priora.



Водій мікроавтобуса влетів у Lada / Фото поліції Київщини

Правоохоронці встановили, що всі учасники подій були без ознак алкогольного сп'яніння.

Поліцейські у черговий раз звернулися до водіїв з проханням бути обережними та уважними.