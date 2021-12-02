Через погром бару "Хвильовий" 12 нардепів звернулися до МВС та поліції

Після нападів зловмисників на бар "Хвильовий" у Києві 12 народних депутатів підписали спільне звернення до МВС, його очільника Дениса Монастирського, а також до голови поліції Києва Івана Вигівського.

Копію документу та повний перелік парламентарів, які підтримали ініціативу, оприлюднив нардеп Дмитро Гурін. Він також пообіцяв опублікувати відповідь правоохоронців, щойно її отримають.

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Обурення об'єднало три фракції

Свої підписи під документом поставили представники одразу трьох політичних сил – "Слуги народу", "Голосу" та "Опозиційної платформи – За життя":

Гурін Дмитро Олександрович ("Слуга народу");

Совсун Інна Романівна ("Голос");

Чорний Віктор Іванович ("Опозиційна платформа – За життя");

Брагар Євгеній Вадимович ("Слуга народу");

Бондар Ганна В'ячеславівна ("Слуга народу");

Яковлєва Неллі Іллівна ("Слуга народу");

Драбовський Анатолій Григорович ("Слуга народу");

Санченко Олександр Володимирович ("Слуга народу");

Потураєв Микита Русланович ("Слуга народу");

Юрчишин Ярослав Романович ("Голос");

Бондаренко Олег Володимирович ("Слуга народу");

Мазурашу Георгій Георгійович ("Слуга народу").



До правоохоронців звернулися представники трьох фракцій / Фото з фейсбуку Дмитра Гуріна



Звернення направили в МВС, його очільнику, а також у поліцію Києва / Фото з фейсбуку Дмитра Гуріна

Що трапилося на Подолі

На бар "Хвильовий" скоїли напад 26 листопада. Натовп агресивних молодиків потрощив у ньому вікна та двері, забризкав людей сльозогінним газом і намагався прорватися всередину забарикадованого приміщення. За гарячими слідами поліції вдалося затримати 12 нападників.

Згодом команда закладу розповіла, як усе відбувалося. З'ясувалося, що окрім всього, на адресу відвідувачів та співробітників бару лунали погрози та нецензурна лайка.

Текст публікації Дмитра Гуріна:

Погроми на Подолі

12 народних депутатів із трьох парламентських фракцій звернулись до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та голови київської поліції Івана Вигівського з вимогою відзвітувати про розслідування нападів ультраправих на Подолі і конкретно нападу на бар "Хвильовий" 26 листопада.

Відповідь опублікую. Підписанти: