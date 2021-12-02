Копию документа и полный перечень парламентариев, которые поддержали инициативу обнародовал нардеп Дмитрий Гурин. Он также пообещал опубликовать ответ правоохранителей, как только его получат.
К теме Неизвестные с битами напали на киевский бар "Хвылевой": крушили и залили газом
Возмущение объединило три фракции
Свои подписи под документом поставили представители сразу трех политических сил – "Слуги народа", "Голоса" и "Оппозиционной платформы – За жизнь":
- Гурин Дмитрий Александрович ("Слуга народа");
- Совсун Инна Романовна ("Голос");
- Черный Виктор Иванович ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
- Брагар Евгений Вадимович ("Слуга народа");
- Бондарь Анна Вячеславовна ("Слуга народа");
- Яковлева Нелли Ильинична ("Слуга народа");
- Драбовский Анатолий Григорьевич ("Слуга народа");
- Санченко Александр Владимирович ("Слуга народа");
- Потураев Никита Русланович ("Слуга народа");
- Юрчишин Ярослав Романович ("Голос");
- Бондаренко Олег Владимирович ("Слуга народа");
- Мазурашу Георгий Георгиевич ("Слуга народа").
К правоохранителям обратились представители трех фракций / Фото из фейсбука Дмитрия Гурина
Обращение направили в МВД, его главе, а также в полицию Киева / Фото из фейсбука Дмитрия Гурина
Что случилось на Подоле
На бар "Хвылевой" совершили нападение 26 ноября. Толпа агрессивных парней разбила в нем окна и двери, забрызгав людей слезоточивым газом и пыталась прорваться внутрь забаррикадированного помещения. По горячим следам полиции удалось задержать 12 нападавших.
Впоследствии команда заведения рассказала, как все происходило. Выяснилось, что кроме всего, в адрес посетителей и сотрудников бара звучали угрозы и нецензурная брань.
Текст публикации Дмитрия Гурина:
Погромы на Подоле
12 народных депутатов из трех парламентских фракций обратились к министру внутренних дел Денису Монастырскому и главе киевской полиции Ивану Выговскому с требованием отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле и конкретно нападения на бар "Хвылевой" 26 ноября.
Ответ опубликую. Подписанты:
- Гурин Дмитрий Александрович
- Совсун Инна Романовна
- Черный Виктор Иванович
- Брагар Евгений Вадимович
- Бондарь Анна Вячеславовна
- Яковлева Нелли Ильинична
- Драбовский Анатолий Григорьевич
- Санченко Александр Владимирович
- Потураев Никита Русланович
- Юрчишин Ярослав Романович
- Бондаренко Олег Владимирович
- Мазурашу Георгий Георгиевич