Копию документа и полный перечень парламентариев, которые поддержали инициативу обнародовал нардеп Дмитрий Гурин. Он также пообещал опубликовать ответ правоохранителей, как только его получат.

К теме Неизвестные с битами напали на киевский бар "Хвылевой": крушили и залили газом

Возмущение объединило три фракции

Свои подписи под документом поставили представители сразу трех политических сил – "Слуги народа", "Голоса" и "Оппозиционной платформы – За жизнь":

Гурин Дмитрий Александрович ("Слуга народа");

Совсун Инна Романовна ("Голос");

Черный Виктор Иванович ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Брагар Евгений Вадимович ("Слуга народа");

Бондарь Анна Вячеславовна ("Слуга народа");

Яковлева Нелли Ильинична ("Слуга народа");

Драбовский Анатолий Григорьевич ("Слуга народа");

Санченко Александр Владимирович ("Слуга народа");

Потураев Никита Русланович ("Слуга народа");

Юрчишин Ярослав Романович ("Голос");

Бондаренко Олег Владимирович ("Слуга народа");

Мазурашу Георгий Георгиевич ("Слуга народа").



К правоохранителям обратились представители трех фракций / Фото из фейсбука Дмитрия Гурина



Обращение направили в МВД, его главе, а также в полицию Киева / Фото из фейсбука Дмитрия Гурина

Что случилось на Подоле

На бар "Хвылевой" совершили нападение 26 ноября. Толпа агрессивных парней разбила в нем окна и двери, забрызгав людей слезоточивым газом и пыталась прорваться внутрь забаррикадированного помещения. По горячим следам полиции удалось задержать 12 нападавших.

Впоследствии команда заведения рассказала, как все происходило. Выяснилось, что кроме всего, в адрес посетителей и сотрудников бара звучали угрозы и нецензурная брань.

Текст публикации Дмитрия Гурина:

Погромы на Подоле

12 народных депутатов из трех парламентских фракций обратились к министру внутренних дел Денису Монастырскому и главе киевской полиции Ивану Выговскому с требованием отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле и конкретно нападения на бар "Хвылевой" 26 ноября.

Ответ опубликую. Подписанты: