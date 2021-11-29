Так, 6 ноября агрессивные мужчины также попытались ворваться в заведение. Об этом немедленно проинформировали правоохранителей, но никакой реакции с их стороны якобы не последовало. Поэтому после последнего инцидента коллектив требует, чтобы в ситуацию немедленно вмешалась Национальная полиция и министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Напали врасплох и избили охранников

Дерзкое нападение в баре "Хвильовий" началось в 18:39 и длилось примерно 5 минут.

Трое неизвестных мужчин подошли к охранникам и залили их слезоточивым газом. Затем к нападающим присоединились еще 12 молодых людей. Они вместе забежали во внутренний двор бара.

Толпа агрессивных злоумышленников избила охранников по рукам и спине телескопическими дубинками и не давала им войти внутрь заведения.

В этот момент в зале находились 15 посетителей, трое диджеев из Берлина и команда из еще 3 человек.



Последствия погрома в баре "Хвильовий" / Фото из инстаграма hvlv_kyiv

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Устроили настоящий штурм

Поскольку охранники смогли закрыть дверь на ключ изнутри, злоумышленники начали выламывать их. При этом клиенты бара помогали подпирать двери изнутри, чтобы защититься от избиения неадекватов.

Впрочем, агрессивные молодые люди не сдавались и начали крушить мебель во дворе. Их частями они выбили стекла в окнах и стеклянную дверь и закинули в помещение баллоны со слезоточивым газом. Поэтому людям в баре пришлось прятаться в туалетах и ​​колдруме.

Во дворе раздавались крики "смерть пид**ам", "white power", "достанем пи**расов". Посетители и члены команды начали звонить в полицию и вызвали службу "Шериф". Когда все окна и двери были выбиты, неизвестные выбежали со двора и скрылись в неизвестном направлении,

– рассказали сотрудники заведения.

Они также отметили, что охранная фирма прибыла на место через 5 минут после побега нападавших, а полиция вообще через 20 минут. Команда бара "Хвильовий" подчеркнула, что не собирается быть толерантной к таким дикарским набегам и будет пытаться придать ситуации максимальной огласки.

Текст публикации бара "Хвильовий":

Три недели на бар "Хвильовий" регулярно нападают неизвестные. Первое массовое нападение произошло 6 ноября, о котором мы сообщали полиции и потребовали вмешательства.

Сегодня, после трех недель бездействия правоохранительных органов и продолжения угроз в сторону бара от неизвестных, произошло физическое нападение на наше учреждение и работников. Чего ждать дальше? Требуем немедленного вмешательства Национальной полиции Украины и лично Дениса Монастырского.

Что произошло сегодня? В 18:39 ко входу в бар подошли трое неизвестных и залили двух охранников слезоточивым газом. Сразу к воротам подбежали еще 12 незнакомых людей и забежали во двор бара "Хвильовий". Охранников по спине и рукам били телескопическими дубинками и препятствовали передвижению внутрь бара.

В помещении бара было около 15 посетителей, трое диджеев из Берлина и команда из еще трех человек. Бармены успели запереть дверь на ключ, но дверь начали выламывать. Посетители держали их, чтобы неизвестные не попали внутрь.

В это время во дворе начали ломать мебель, частями мебели и телескопическими дубинками выбивать окна и стеклянные двери в помещение. В дыры в окнах и дверях полетели газовые баллоны со слезоточивым газом. Часть посетителей и команда спрятались в колдруме и туалетах, чтобы не вдыхать газ, остальная часть продолжала держать дверь.

Во дворе раздавались крики "смерть п**орам", "white power", "достанем пи**расов". Посетители и члены команды начали звонить в полицию и вызвали службу "Шериф".

Когда все окна и двери были выбиты, неизвестные выбежали со двора и скрылись в неизвестном направлении. Весь инцидент длился около 5 минут. Неизвестные покинули двор в 18:42.

Охранная служба приехала через 5 минут после того, как неизвестные скрылись. Полиция приехала через 20 минут после окончания инцидента и начала брать показания у очевидцев.

Это не первый случай нападения на бар. Мы не будем молчать и терпеть такие действия со стороны неизвестных и бездействия полиции. Больше читайте на "Рупоре Хвильового" по ссылке в био. Просим максимальное распространение.