Так, 6 листопада агресивні чоловіки також спробували вдертися у заклад. Про це негайно поінформували правоохоронців, але жодної реакції з їх боку нібито не було. Тому після останнього інциденту колектив вимагає, аби в ситуацію негайно втрутилася Національна поліція та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

До теми Напад на бар "Хвильовий" у Києві: поліція затримала 12 людей

Напали зненацька і побили охоронців

Зухвалий напад на "Хвильовий" почався о 18:39 і тривав приблизно 5 хвилин.

Троє невідомих чоловіків підійшли до охоронців і залили їх сльозогінним газом. Потім до нападників долучилися ще 12 молодиків. Вони гуртом забігли у внутрішній двір бару.

Натовп агресивних зловмисників побив охоронців по руках та спині телескопічними кийками і не давав їм увійти всередину закладу.

У цей момент в залі перебувало 15 відвідувачів, троє діджеїв з Берліна та команда зі ще 3 осіб.



Наслідки погрому в барі "Хвильовий" / Фото з інстаграму hvlv_kyiv

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Влаштували справжній штурм

Оскільки охоронці таки змогли замкнути двері на ключ зсередини, зловмисники почали виламувати їх. При цьому клієнти бару допомагали підпирати двері зсередини, аби захиститися від побиття неадекватів.

Втім, агресивні молодики не здавалися і почали трощити меблі у дворі. Їх частинами вони повибивали шибки у вікнах та скляні двері й закинули у приміщення балони зі сльозогінним газом. Через це людям у барі довелося ховатися в туалетах та колдрумі.

У дворі лунали крики "смерть під**ам", "white power", "дістанем пи**расів". Відвідувачі та члени команди почали дзвонити в поліцію та викликали охоронну службу "Шериф". Коли всі вікна та двері були вибитими, невідомі вибігли з двору та зникли в невідомому напрямку,

– розповіли співробітники закладу.

Вони також зауважили, що охоронна фірма прибула на місце через 5 хвилин після втечі нападників, а поліція – взагалі через 20 хвилин. Команда "Хвильового" наголосила, що не збирається толерувати такі дикунські набіги й намагатиметься надати ситуації максимального розголосу.

Текст публікації "Хвильового":

Три тижні на бар "Хвильовий" регулярно нападають невідомі. Перший масовий напад відбувся 6 листопада, про який ми повідомляли поліції та вимагали втручання.

Сьогодні, після трьох тижнів бездіяльності правоохоронних органів та продовження погроз у бік бару від невідомих, трапився фізичний напад на наш заклад та працівників. Чого чекати далі? Вимагаємо негайного втручання Національної поліції України та особисто Дениса Монастирського.

Що трапилось сьогодні? О 18:39 до входу в бар підійшли троє невідомих і залили двох охоронців сльозогінним газом. Одразу до воріт підбігли ще 12 незнайомих людей та забігли у двір "Хвильового". Охоронців по спині та руках били телескопічними кийками і перешкоджали пересуванню всередину бару.

В приміщенні бару було приблизно 15 відвідувачів, троє діджеїв з Берліна та команда зі ще трьох осіб. Бармени встигли замкнути двері на ключ, але двері почали виламували. Відвідувачі тримали їх, щоб невідомі не потрапили всередину.

В цей час у дворі почали ламати меблі, частинами меблів та телескопічними кийками вибивати вікна та скляні двері в приміщення. В дірки у вікнах та дверях полетіли газові балони зі сльозогінним газом. Частина відвідувачів та команда заховались в колдрумі та туалетах, щоб не вдихати газ, інша частина продовжувала тримати двері.

У дворі лунали крики "смерть п**орам", "white power", "достанем пи**расов". Відвідувачі та члени команди почали дзвонити в поліцію та викликали охоронну службу "Шериф".

Коли всі вікна та двері були вибитими, невідомі вибігли з двору та зникли в невідомому напрямку. Весь інцидент тривав приблизно 5 хвилин. Невідомі залишили двір о 18:42.

Охоронна служба приїхала через 5 хвилин після того, як невідомі втекли. Поліція приїхала через 20 хвилин після закінчення інциденту і почала брати свідчення в очевидців.

Це не перший випадок нападу на бар. Ми не будемо мовчати і толерувати такі дії з боку невідомих та бездіяльності поліції. Більше читайте на "Рупорі Хвильового" за лінком в біо. Просимо максимального поширення.