Через відсутність доступу до туалетів: у центрі Києва чоловік помочився на станції метро

Пасажира столичної підземки побачили за непристойним зайняттям ввечері 21 вересня. Чоловік справляв нужду у переході між станціями "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту".

Відео з чоловіком, який здійснив правопорушення, записали очевидці інциденту. Втім, вони зазначили, що проблема туалетів у метро Києва існує дуже давно.

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Крім того, кияни підкреслили, що в інших країнах світу пасажири навіть не здогадуються, що подібна проблема може існувати.

Туалетами можуть користуватися лише працівники підземки

За словами користувачів, подібні ситуації зі справлянням нужди у вестибюлях чи на переходах у метро Києва стаються нерідко.

Звинувачують у цьому мешканці столиці не тільки самих хуліганів, але й адміністрацію метрополітену, яка не пускає людей до вбиралень.

Річ у тому, що туалети у підземці є, але доступу до них у пасажирів немає.



Нібито все так, тому що розташовані ці вбиральні у небезпечних для сторонніх осіб місцях і можуть бути використані для закладання усілякі бомб і так далі. Ну, принаймні, так кажуть у самому метрополітені. Чи може вищесказане виправдати людей, які справляють свої потреби просто у багатолюдному переході?

– підписали відповідне відео у спільноті "Київ оперативний".

Дивіться відео, як чоловік сходив у туалет у переході київського метро (18+):