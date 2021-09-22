Відео з чоловіком, який здійснив правопорушення, записали очевидці інциденту. Втім, вони зазначили, що проблема туалетів у метро Києва існує дуже давно.
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Туалетами можуть користуватися лише працівники підземки
- За словами користувачів, подібні ситуації зі справлянням нужди у вестибюлях чи на переходах у метро Києва стаються нерідко.
- Звинувачують у цьому мешканці столиці не тільки самих хуліганів, але й адміністрацію метрополітену, яка не пускає людей до вбиралень.
- Річ у тому, що туалети у підземці є, але доступу до них у пасажирів немає.
Нібито все так, тому що розташовані ці вбиральні у небезпечних для сторонніх осіб місцях і можуть бути використані для закладання усілякі бомб і так далі. Ну, принаймні, так кажуть у самому метрополітені. Чи може вищесказане виправдати людей, які справляють свої потреби просто у багатолюдному переході?
– підписали відповідне відео у спільноті "Київ оперативний".
Дивіться відео, як чоловік сходив у туалет у переході київського метро (18+):