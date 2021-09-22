Видео с мужчиной, который совершил правонарушение, записали очевидцы инцидента. Впрочем, они отметили, что проблема туалетов в метро Киева существует очень давно.

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Кроме того, киевляне подчеркнули, что в других странах мира пассажиры даже не догадываются, что подобная проблема может существовать.

Туалетами могут пользоваться только сотрудники подземки

По словам пользователей, подобные ситуации в вестибюлях или на переходах в метро Киева происходят нередко.

Обвиняют в этом жители столицы не только самих хулиганов, но и администрацию метрополитена, которая не пускает людей в уборные.

Дело в том, что туалеты в подземке есть, но доступа к ним у пассажиров нет.

Якобы все так, так как находятся эти туалеты в опасных для посторонних лиц местах и ​​могут быть использованы для закладки всевозможные бомб и так далее. Ну, по крайней мере, так говорят в самом метрополитене. Может вышесказанное оправдать людей, которые справляют нужду прямо в многолюдном переходе?

– подписали соответствующее видео в сообществе "Киев Оперативный".

Смотрите видео, как мужчинасходил в туалет в переходе киевского метро (18+):